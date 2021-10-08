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«شجرة الجنة».. ميداليات بأسماء وصور الشهداء على مجسم في مدرسة محرم بك بالإسكندرية (صور)

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«شجرة الجنة».. ميداليات بأسماء وصور الشهداء على مجسم في مدرسة محرم بك بالإسكندرية (صور) «شجرة الجنة».. ميداليات بأسماء وصور الشهداء على مجسم في مدرسة محرم بك بالإسكندرية (صور)

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في لفتة أنسانية ووطنية تبرز فضل الشهداء بما قدموه من نفيس وغالى وهو الروح، ومشاركة أهالى وأسر الشهداء من الجيش والشرطة ألم الفراق، لجأت ادارة وسط الاسكندرية التعليمية برئاسة علا سليمان مدير عام الادارة، إلى «نصب» شجرة عبارة عن مجسم من أفرع وأوراق زينة تتوسط مركز الموهوبين والتعلم الذكي بمدرسة محرم بك الاعدادية بنات التابعة للادارة، وتم تعليق ميداليات بصور واسماء الشهداء عليها حتى لا يتم نسيان الشهداء ويظلوا في ذاكرة الطلاب.

«علا»، قالت لـ«المصرى اليوم»، أن الهدف من الشجرة التي أطلق عليها شجرة الشهداء الابرار أو شجرة الجنة، تضم صور جميع الشهداء ممن لديهم أبناء طلاب في مدارس ادارة وسط الاسكندرية تخليداً لذكراهم ومشاركة اسرهم في مصابهم والتذكير بهم، وإرسال رسالة مفادها ان الشهداء أحياء بيننا بما بذلوه من عرق ودم من اجل الحفاظ على رمال الطاهرة.

وأوضحت أنه تم مشاركة أسر الشهداء بتعليق ميداليات بأسماء وصور الشهداء على أفرع الشجرة التي تم وضعها في مركز الموهوبين والتعلم الذكى، الذي والذى جرى افتتاحه بمدرسة محرم بك، حتى يكونوا في الذاكرة، لافتا إلى أن الإدارة بها مدارس تحمل أسماء شهداء.

كان الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، افتتح مؤخراً مركز الموهوبين والتعلم الذكى بمدرسة محرم بك الاعدادية بنات، حيث يحتوي المركز على لوحات وأعمال فنية مختلفة وكان من أبرز الأعمال شجرة الشهداء الأبرار، ويحتوى المركز على ركن خاص بالمشروعات القومية الهامة في عهد الرئيس عبدالفتاح .

"شجرة الجنة" .. ميداليات بأسماء وصور الشهداء على مجسم فى مدرسة محرم بك بالإسكندرية (صور)
"شجرة الجنة" .. ميداليات بأسماء وصور الشهداء على مجسم فى مدرسة محرم بك بالإسكندرية (صور)
"شجرة الجنة" .. ميداليات بأسماء وصور الشهداء على مجسم فى مدرسة محرم بك بالإسكندرية (صور)
"شجرة الجنة" .. ميداليات بأسماء وصور الشهداء على مجسم فى مدرسة محرم بك بالإسكندرية (صور)
"شجرة الجنة" .. ميداليات بأسماء وصور الشهداء على مجسم فى مدرسة محرم بك بالإسكندرية (صور)
"شجرة الجنة" .. ميداليات بأسماء وصور الشهداء على مجسم فى مدرسة محرم بك بالإسكندرية (صور)
"شجرة الجنة" .. ميداليات بأسماء وصور الشهداء على مجسم فى مدرسة محرم بك بالإسكندرية (صور)
"شجرة الجنة" .. ميداليات بأسماء وصور الشهداء على مجسم فى مدرسة محرم بك بالإسكندرية (صور)
"شجرة الجنة" .. ميداليات بأسماء وصور الشهداء على مجسم فى مدرسة محرم بك بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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