أخبار عاجلة

"سكني" يُعلن استفادة 160 ألف أسرة حتى سبتمبر 2021 -
إمام المسجد النبوي يحذر من الجرأة والإصرار على المعاصي -
فرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة -
شاهد.. الجيش المصري يظهر أقوى مقاتلاته في سماء البلاد -
الجيزة: رصف شارع مدكور بالعمرانية -
طلب عاجل من الأهلي لاتحاد الكرة بشأن مباراة القمة -
شيلونجو ينتظم في تدريبات الإسماعيلي -
الجيزة: إزالة عقار شديد الخطورة بالحوامدية حفاظاً على سلامة المواطنين (فيديو) -
مشاهدة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود الريدز -
رئيس جامعة عين شمس يتسلم تكريم التصنيف الدولي في حفل دولي بالامارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعليم": الأرقام تؤكد تميز جامعة جازان في تنظيم اجتماع رؤساء الجامعات الخليجية

Print
"القحطاني" قال إن التنظيم يعكس التميز السعودي في إدارة المناسبات الكبرى

أشادت وزارة التعليم بالتميز الذي حققته جامعة جازان في تنظيم واستضافة الاجتماع الـ 24 لرؤساء ووكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتفصيلاً، قالت الوزارة في تغريدة عبر معرفها للتعليم الجامعي إن لغة الأرقام تؤكد تميز جامعة جازان في استضافة وتنظيم الحدث.

من جهته، أعرب رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن امتنانه وشكره الجزيل للقيادة الرشيدة - حفظها الله- على دعمها غير المحدود الذي يقف خلف كل منجز ونجاح تحققه الجامعة، مضيفاً أن الجامعة وبتوجيهات القيادة الرشيدة عملت منذ أشهر على التنظيم والإعداد لعقد الاجتماع بما يعكس التميز السعودي في إدارة وتنظيم المناسبات الكبرى التي تستضيفها المملكة.

وثمن "القحطاني" متابعة أمير منطقة جازان وأمير منطقة جازان بالنيابة، والدعم الكبير من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للجامعة ومنسوبيها، كما قدم شكره لأمانة مجلس التعاون، ولجميع منسوبي الجامعة العاملين في اللجان التنظيمية ولطلبة الجامعة على ما قدموه من جهود جبارة لتحقيق التميز والنجاح.

ومن ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي للجامعة موسى محرق أن الجامعة استقبلت 80 من رؤساء ووكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يمثلون 11 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ خليجية، و29 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ سعودية، مضيفاً أن تميز التنظيم لجامعة جازان يقف خلفه 107 موظفين وموظفة، و50 متطوعاً من طلبة الجامعة، عملوا جميعاً في 8 لجان تنظيمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سكني" يُعلن استفادة 160 ألف أسرة حتى سبتمبر 2021

"سكني" يُعلن استفادة 160 ألف أسرة حتى سبتمبر 2021

إمام المسجد النبوي يحذر من الجرأة والإصرار على المعاصي

إمام المسجد النبوي يحذر من الجرأة والإصرار على المعاصي

فرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة

فرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة

"الداخلية في أسبوع".. سقوط "مخدرات شاحنة الذرة" ووظائف عسكرية للنساء

"الداخلية في أسبوع".. سقوط "مخدرات شاحنة الذرة" ووظائف عسكرية للنساء