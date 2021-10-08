رئيس أساقفة كانتربري يمنح الصليب لرئيس "الأسقفية" : ليكن التواضع نموذجك (صور)

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سلم جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للطائفة الأنجليكانية في العالم، صليبًا جديدًا للدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وذلك ضمن مراسم إعلان وتدشين إقليم جديد للكنيسة الأنجليكانية يضم عشرة دول إفريقية وترأسه مصر.

وقال ويلبي ضمن مراسم حفل التدشين إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، هو الإقليم 41 ضمن اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في العالم حيث تمت الموافقة عليه وإعلانه يوم 20 مايو 2020، مضيفا: نضع الإقليم الجديد في يد الرب ونصلى أن يبارككم الرب لتحققوا الإرسالية بأن تكونوا شهوداً ليسوع المسيح هنا في إقليم الإسكندرية.

ثم قدم ويلبي صليبًا لرئيس الأساقفة سامي فوزي، قائلاً: رئيس الأساقفة سامي، تسلم صليب رئاسة الإقليم، رمز مسؤوليتك وقيادتك كقائد، كن سفيرًا للمسيح ربنا ومخلصنا، ليكن حبه مصدر إلهام لك، ومثالك في تحمل الآلام، وليكن تواضعه هو نموذجك للسلطة والخدمة لكنيسته في هذا المكان.

يأتى هذا فيما تعهد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بخدمة الكنيسة والحفاظ على شرائعها كذلك حصل على تعهدات من أساقفة الإقليم كجزء من مراسم حفل إعلان وتدشين إقليم جديد للكنيسة الأنجليكانية يضم 10 دول إفريقية هي «مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال وترأسه مصر حاليا

وخلال مراسم التدشين التي يترأسها جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للكنيسة في العالم، قدم رئيس أساقفة الإقليم الجديد تعهدا قال فيه: أنا سامي فوزي شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، التزم بالحفاظ على الدستور وشرائع الكنيسة والدفاع عنها، سألاحظ واعضد الكرازة بإنجيل يسوع المسيح ونمو كنيسته، وخدمة الآخرين، مؤكداً العقيدة الكتابية لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، المذكورة في الكتاب المقدس والمعلن عنها في بنود الإيمان التسعة والثلاثين، وكذلك في قوانين الإيمان التاريخية الثلاث وكتاب الصلاة العامة، وتأكيد أهمية دراسة الكتاب المقدس باستمرار في إقليم الإسكندرية.

وفي المقابل قدم أساقفة الإقليم تعهدا مماثلا قالوا فيه: نحن، أساقفة الكنيسة الأنجليكانية بإقليم الإسكندرية، نلتزم بالحفاظ على الدستور وشرائع الكنيسة والدفاع عنها، سوف نُلاحظ ونُعضد الكرازة بإنجيل يسوع المسيح ونمو كنيسته في الأبرشيات التي دعانا الله لنخدمها ونعد بأن نُكرس أنفسنا للعمل في وحدة مع رئيس أساقفة الإقليم للنهوض بإرسالية الله في إقليم الإسكندرية.

فيما تلا فؤاد رشدي المستشار القانوني لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أمام الحضور تفاصيل الإجراءات الدستورية لإعلان تأسيس الإقليم الجديد .

رئيس أساقفة كانتربري يمنح الصليب لرئيس "الأسقفية" : ليكن التواضع نموذجك (صور)

رئيس أساقفة كانتربري يمنح الصليب لرئيس "الأسقفية" : ليكن التواضع نموذجك (صور)

رئيس أساقفة كانتربري يمنح الصليب لرئيس "الأسقفية" : ليكن التواضع نموذجك (صور)

رئيس أساقفة كانتربري يمنح الصليب لرئيس "الأسقفية" : ليكن التواضع نموذجك (صور)

رئيس أساقفة كانتربري يمنح الصليب لرئيس "الأسقفية" : ليكن التواضع نموذجك (صور)