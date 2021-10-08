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أعلن خافيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة مصر بعد قليل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

خط الدفاع: معتصم صبو- أحمد التربي- سند الورفلي- محمد المنير- عبد الله شريف.

خط الوسط: محمد التهامي- معتصم المصراتي- محمد صولة- مؤيد اللافي.

قلب الهجوم: محمد زعبية.

ويحتل منتخب مصر وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية برصيد 4 نقاط، فيما تتواجد ليبيا في الصدارة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وتأتي الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة، وتتذيل أنجولا الترتيب بدون نقاط.