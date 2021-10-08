أخبار عاجلة

شيلونجو ينتظم في تدريبات الإسماعيلي -
الجيزة: إزالة عقار شديد الخطورة بالحوامدية حفاظاً على سلامة المواطنين (فيديو) -
مشاهدة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود الريدز -
رئيس جامعة عين شمس يتسلم تكريم التصنيف الدولي في حفل دولي بالامارات -
إزالة تعديات رصدها القمر الصناعي بمنشاة القناطر (فيديو) -
أحمد السقا عن مسلسل «نسل الأغراب»: «اشتغلته بضمير كبير جدا» -
أحمد السقا: «أنا متدّرب أكشن.. وتقنيات السينما تغيرت كثيرا» -
وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند جذب مستثمري بلاده إلى مصر -
الانخفاض الكبير.. أسعار الذهب في السعودية الجمعة 15-10-2021 -
بحث مؤشرات قياس الأداء للغرف التجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الهوني بديلًا .. التهامي يقود تشكيل ليبيا أمام

Print
الهوني بديلًا .. التهامي يقود تشكيل ليبيا أمام مصر الهوني بديلًا .. التهامي يقود تشكيل ليبيا أمام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن خافيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة بعد قليل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى 2022.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

خط الدفاع: معتصم صبو- أحمد التربي- سند الورفلي- محمد المنير- عبد الله شريف.

خط الوسط: محمد التهامي- معتصم المصراتي- محمد صولة- مؤيد اللافي.

قلب الهجوم: محمد زعبية.

ويحتل منتخب مصر وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية برصيد 4 نقاط، فيما تتواجد ليبيا في الصدارة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وتأتي الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة، وتتذيل أنجولا الترتيب بدون نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شاهد.. الجيش المصري يظهر أقوى مقاتلاته في سماء البلاد

شاهد.. الجيش المصري يظهر أقوى مقاتلاته في سماء البلاد

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند جذب مستثمري بلاده إلى مصر

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند جذب مستثمري بلاده إلى مصر

باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو)

باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو)

برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم

برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم