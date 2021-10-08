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مرموش أساسيًا .. كيروش يعلن تشكيل أمام ليبيا

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مرموش أساسيًا .. كيروش يعلن تشكيل مصر أمام ليبيا مرموش أساسيًا .. كيروش يعلن تشكيل أمام ليبيا

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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة ليبيا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى 2022.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق- محمد حمدي الونش- أحمد حجازي- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح- عبدالله السعيد- عمرو مرموش.

قلب الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل منتخب مصر وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية برصيد 4 نقاط، فيما تتواجد ليبيا في الصدارة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وتأتي الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة، وتتذيل أنجولا الترتيب بدون نقاط.

المصرى اليوم

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