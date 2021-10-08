حماقي يتألق بأولى حفلاته بعد «يا فاتني»

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أحيى المطرب محمد حماقي أولى حفلاته عقب إطلاق اغاني ألبومه الجديد «يا فاتني» بالكامل والذي حقق ملايين المشاهدات بعد مرور ساعات على صدوره وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى عرض صوره على برج خليفة بالإمارات العربية للاحتفاء به وسط جمهوره من مختلف الدول العربية والأوروبية بمدينة دبي العالمية .

أقيم الحفل على شاطئ إحدى قرى مدينة الجلالة بالعين السخنة ويعد امتدادا لرقي حفله في ختام سهرات صيف ٢٠٢١ بالساحل الشمالي والذي أطلق عليه «اشيك حفل بالساحل» من حيث إقامته بجوار الشاطئ بالإضافة إلى رقي الحضور من صفوة المجتمع والمشاهير مع اختلاف أن جمهور السخنة غلب عليهم أبناء الجالية اللبنانية والعربية في مصر .

صعد حماقي على خشبة المسرح مرتديا الملابس التي يظهر بها في لعبة «فورت نايت» العالمية التي شهدت عرض أغانيه خلال اللعبة كأول مطرب في العالم العربي وافتتح الحفل بأغنية «نفسي ابقي جنوا» التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده معهم وأجرى استفتاء سريع عن رأيهم بأغاني الألبوم الجديد وجاء الرد مباشرا من الجمهور الذي طالبه بتقديمها بالكامل.. ليلبي رغبتهم بتقدم أغنية «زيها مين» التي اشعلت المزيد من أجواء الإثارة ورقصات الفتيات.

وقدم حماقي من ألبوم «يا فاتني» «لوهتسيب»، «تك»، «طالع موضة» بالإضافة إلى «عرض مستمر» و«ظلموني». وقام حماقي باهداء أغنيتي «أم الدنيا» و«قادرين نعملها» لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر. تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي من حيث التجهيزات من مسرح وإضاءة ومؤثرات بصرية وتصوير رامي عزمي.

وتصدر محمد حماقي الترند خلال الساعات الماضية بعد أن طرح أحدث ألبوماته «يا فاتني» وسط حفاوة كبيرة من قبل عدد من جمهوره في أنحاء الوطن العربي.

كما حرص حماقي على التعليق على الضجة التي أثارها ألبومه الجديد «يا فاتني»، حيث شارك الجمهور عبر حسابه على انستجرام بمقطع فيديو ظهر فيه حشد من الجمهور يلتفون حول برج خليفة في دبي، حيث فوجئ الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية في دبي بظهور صورة النجم المصري على برج خليفة وعلق حماقي على الفيديو قائلا: «إطلاق ألبوم يا فاتني يشق طريقه إلى برج خليفة».