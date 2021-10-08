القومي للسينما ينتهي من العمل بفيلم «فليحيا أبو الفصاد»

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أنهى المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز العمل بفيلم «فليحيا أبوالفصاد»، وتم إيداع نسخة العمل بأرشيف القومي للفيلم.

وصرح السيناريست مجدي الشحري مدير عام الإدارات الإنتاجية بالمركز عن فريق عمل الفيلم، فهو سيناريو وإخراج «حازم مصطفى»، بطولة «منى أبوسديرة» و«يوسف حسام»، مدير تصوير «نادر جلال»، مونتاج «غادة سراج الدين»، تصحيح ألوان «طارق نظير»، مدير إنتاج «منيرة فهيم» و«محمد الشوباري»، مخرج منفذ «دنيا الزاهر»، مكساج «بسام فرحات».

وتدور أحداث الفيلم في فترة التسعينيات، حول الطفل مازن الذي يخطط للاحتفال بعيد ميلاده، رغم اعتراض جدته، مما يثير صراعًا بين الطرفين .