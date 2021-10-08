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النائب العام يأمر بمباشرة التحقيق مع شخص اعتدى على مسن

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النائب العام يأمر بمباشرة التحقيق مع شخص اعتدى على مسن النائب العام يأمر بمباشرة التحقيق مع شخص اعتدى على مسن

النائب العام يأمر بمباشرة التحقيق مع شخص اعتدى على مسن

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر بمباشرة التحقيق بشأن مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء بالضرب على رجل مسن والإساءة إليه والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية وتبث روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع.

وأضاف المصدر أن النائب العام وجه باستمرار إيقافه ، واتخاذ الإجراءات النظامية المشددة تجاهه.
واختتم المصدر تصريحه أن النيابة العامة تحذر باستمرار عبر منصاتها الإعلامية كافة، من كل ما من شأنه المساس بوحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع. وأضاف أنها ماضية في حماية الحقوق المقررة في ذلك، ولن تألوا جهداً في تقديم المتسببين في ذلك للقضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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