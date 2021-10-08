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أثناء تفقد «أم القمر».. : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» ()

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أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو) أثناء تفقد «أم القمر».. : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» ()

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تفقد الرئيس عبدالفتاح بعد ظهر اليوم الجمعة العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة / الإسماعيلية وطريق القاهرة / السويس حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، وبإجمالي قطاعات بطول ١٠٢ كم.

وصرح للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن طريق أم القمر يهدف إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في المنطقة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

كما تفقد الرئيس كذلك الكوبري المار أعلى تقاطع طريق أم القمر مع طريق القطامية / العين السخنة، وتوقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع جاء بها: «خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء المحور الهام والحمد لله رب العالمين».

وتوجه الرئيس بالشكر للعاملين في الطريق قائلاً: «بشكركم وبشكر الناس اللى اشتغلت معاكوا»

واستعرض أحد المهندسين العاملين في المشروع أعمال التنفيذ، التى تطلبت شق الجبال بطول بلغ في بعض الأحيان 73 متر، 14 مليون متر مكعب من الحفر، ليعلق السيسي: «التكلفة المالية هنا ضخمة جداً لشق الطريق لخدمة الحركة والمحاجر والنقل الذي سيتم عليه».

ووفق الفيديو الذي بثته الرئاسة بإن الطريق يعد الحدود الشرقية للعاصمة الإدارية الجديدة

المصرى اليوم

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