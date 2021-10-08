جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد

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أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق العام الجامعى الجديد المقرر له يوم غدا 9 أكتوبر الجاري، وفقا للخريطة الزمنية المعلنة للعام الجامعى الجديد من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وقال رئيس الجامعة، إنه قد تم الانتهاء من وضع جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب من خلال مواقع الكليات والانتهاء من المراجعة الشاملة لكافة المدرجات وقاعات المحاضرات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة خلال فترة الإجازة.

وأضاف الدكتور محمد محجوب أن الجامعة أطلقت الحملة المكبرة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بلقاح كورونا من خلال مراكز التطعيم داخل كلية الحاسبات والمعلومات لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتطعيم طلاب الجامعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال التسجيل وتطعيم الطلاب بشكل سريع، وذلك ضمن خطة الجامعة للوقاية من كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد رئيس الجامعة أن التطعيمات سجلت معدلات مرتفعة نتيجة للجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة والجامعة، للحفاظ على صحة أبناء الوطن، مشيرا إلى أن المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب القدامى والجدد والتسكين سيكون وفق جداول أعلنتها الجامعة لتجنب الزحام، لافتا إلى أنه تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضي مع وجود تباعد في غرف إقامة الطلاب وأماكن تواجدهم.

وشدد رئيس جامعة الأقصر على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية.