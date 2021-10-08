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الآسيوي يرشح الاتحاد للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر سبتمبر

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الآسيوي يرشح الاتحاد للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر سبتمبر الآسيوي يرشح الاتحاد للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر سبتمبر
يستمر التصويت حتى الاثنين القادم

الآسيوي يرشح الاتحاد للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر سبتمبر

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق الاتحاد السعودي للفوز بجائزة أفضل فريق خلال شهر سبتمبر الماضي عن منطقة غرب آسيا.

وشهد شهر سبتمبر الماضي تواصل المسابقات المحلية في منطقة غرب آسيا، حيث برزت فرق الاتحاد السعودي، الرمثا الأردني، العين الإماراتي، الوحدة الوطنية، السد القطري، شباب الساحل اللبناني، شباب الخليل الفلسطيني، القوة الجوية العراقية ونفط الوسط العراقي.

وسمح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي للجماهير المشاركة في الاستفتاء لاختيار الأفضل من بين 9 أندية في غرب آسيا، حيث يستمر التصويت إلى يوم الاثنين القادم المصادف الحادي عشر من أكتوبر.

وجاء اختيار فريق الاتحاد السعودي نظير النتائج والعروض المميزة التي يقدمها في الآونة الأخير، حيث انفرد في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم الرياضية برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الثاني، بعد جمع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة فقط.


وخلال سبتمبر الماضي حقق فريق الاتحاد فوزين على أبها بستة أهداف مقابل هدف وحيد، كما حسم مواجهة القمة أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليواصل عروضه القوية هذا الموسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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