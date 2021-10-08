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"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد

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"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد "ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد
المؤلف دشن نسخته الإلكترونية والصوتية بـ"كتاب الرياض" اليوم

ساهمت زيارة الدكتور عائض القرني إلى معرض الرياض للكتاب أمس للتوقيع على كتابه "ملهم العالم"، واليوم (الجمعة) لتدشين النسخة الرقمية والصوتية منه، في زيادة الإقبال على شراء الكتاب، رغم أنه يحظى بتحقيق أرقام متقدمة في قوائم بيع الكتب، ويعد الكتاب الأكثر مبيعاً في جناح دار الحضارة للنشر والتوزيع المشارك في المعرض.

وأوضح المدير العام لدار الحضارة للنشر والتوزيع صلاح بادويلان، لـ"سبق"، أن كتاب "ملهم العالم" باع أكثر من ثلاثة آلاف نسخة خلال أسبوع، أو منذ انطلاق المعرض.

وبين "بادويلان" أن دار الحضارة طبعت من "ملهم العالم" إلى الآن نسختين: الأولى وعددها عشرين ألف نسخة وقد نفذت تماماً خلال ثلاثة أشهر، والثانية، وطبعت بالمواكبة مع انطلاق معرض الرياض للكتاب، ومقدارها عشرين ألف نسخة وتوشك على النفاد، إذ لم يتبق منها سوى ألفين وسبعمائة نسخة فحسب.

وأضاف أن طبعتي الكتاب وزٍعتا في كل الدول الخليجية تقريبًا بالإضافة إلى المغرب تونس.

ولفت صاحب "دار الحضارة" أن الدار ستبدأ في طباعة الطبعة الثالثة من "ملهم العالم" خلال أسبوع، وأن الدار تعدل حالياً في تصميم غلاف الطبعة الثالثة بإضافة عبارة "الكتاب الأكثر مبيعاً".

وذكر "بادويلان" أن الدكتور "القرني" يشعر بسعادة غامرة من معدل بيع "ملهم العالم"، ومن إقبال زوار معرض الكتاب على شرائه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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