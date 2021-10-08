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محافظ المنيا: لا زيادة في تعريفة المواصلات

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محافظ المنيا: لا زيادة في أسعار تعريفة المواصلات محافظ المنيا: لا زيادة في تعريفة المواصلات

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بعد تعديل البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.

وجه المحافظ، رؤساء المدن والمراكز، بتكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، ومديرية ، وكافة الجهات المعنية، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير المحددة، وكذلك محطات الوقود، وتموين السيارات والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة، لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، على الأرقام التالية، وهي، (0862342200 -0862320001)، وكذلك رقم تلقي الشكاوى الخاص بإدارة خدمة المواطنين عبر الواتس، وهو (01100585052)، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قامت بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطني

المصرى اليوم

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