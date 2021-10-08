أخبار عاجلة

شيلونجو ينتظم في تدريبات الإسماعيلي -
الجيزة: إزالة عقار شديد الخطورة بالحوامدية حفاظاً على سلامة المواطنين (فيديو) -
مشاهدة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود الريدز -
رئيس جامعة عين شمس يتسلم تكريم التصنيف الدولي في حفل دولي بالامارات -
إزالة تعديات رصدها القمر الصناعي بمنشاة القناطر (فيديو) -
أحمد السقا عن مسلسل «نسل الأغراب»: «اشتغلته بضمير كبير جدا» -
أحمد السقا: «أنا متدّرب أكشن.. وتقنيات السينما تغيرت كثيرا» -
وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند جذب مستثمري بلاده إلى مصر -
الانخفاض الكبير.. أسعار الذهب في السعودية الجمعة 15-10-2021 -
بحث مؤشرات قياس الأداء للغرف التجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وفاة رجل مسن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد

Print
وفاة رجل مسن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد وفاة رجل مسن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي رجل مسن في مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة بشمال سيناء إلى 249 حالة منذ بداية جائحة كورونا.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرته.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة إن حالة الوفاة لرجل في السادسة والسبعين من العمر، من مدينة العريش، وتوفي داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة: رصف شارع مدكور بالعمرانية

الجيزة: رصف شارع مدكور بالعمرانية

طلب عاجل من الأهلي لاتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

طلب عاجل من الأهلي لاتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

شيلونجو ينتظم في تدريبات الإسماعيلي

شيلونجو ينتظم في تدريبات الإسماعيلي

الجيزة: إزالة عقار شديد الخطورة بالحوامدية حفاظاً على سلامة المواطنين (فيديو)

الجيزة: إزالة عقار شديد الخطورة بالحوامدية حفاظاً على سلامة المواطنين (فيديو)