في اليوم العالمي للبيض تعرف على سبب الاحتفال باليوم .. وأبرز 6 فوائد للبيضة

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يحتفل العالم كل عام في ثاني جمعة من شهر اكتوبر باليوم العالمي للبيض، التي تعد مناسبة هامة للعديد من الأشخاص الذين يعتبرون البيض غذائهم المفضل، ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيض لتوعية الناس بالعناصر الغذائية الموجودة في البيض وإبلاغهم بفوائد استهلاكها، خاصة وأن العالم يعاني من سوء التغذية مما يجعل يتناول البيض حل لذلك،

تم الاحتفال باليوم العالمي للبيض في فيينا عام 1996، حيث تقرر الاحتفال بقوة البيضة في مؤتمر عقد في فيينا، أعلنت اللجنة الدولية للبيض (IEC) أن ثاني جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، يكون يوم عالمي للبيض، ومنذ ذلك الحين، ابتكر عشاق البيض في جميع أنحاء العالم طرقًا إبداعية جديدة لتكريم هذه القوة الغذائية المذهلة، وقد نما يوم الاحتفال وتطور بمرور الوقت، ويصادف في 8 أكتوبر من هذا العام، الاحتفال بـ «اليوم العالمي للبيض»

وتعتبر البيضة أحد أكثر مصادر البروتين شيوعًا، وبجانب وجود البروتينات تحتوى البيضة على الفيتامينات والأحماض الأمينية والأملاح في البيض وتحافظ على صحة الجسم. وفقًا للأطباء، يجب استهلاك بيضة واحدة لتوفير العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

تحتوى البيضة على 77 سعرة حرارية.

كما يوجد بها 6 جرامات من البروتين و5 جرامات من الدهون الصحية.

كما تحتوى البيضة على مجموعة من الفيتامينات المتنوعة، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ب 6، وفيتامين ب 12، وفيتامين ب 2.

بالإضافة إلى المعادن المختلفة، مثل: الكالسيوم والزنك والسيلينيوم، إضافة إلى الأوميجا 3.

1- يحسن صحة الدماغ

تناول البيض يؤدي إلى تحسين وظائف الدماغ بصورة جيدة، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكولين التي تعمل على تخفيف التهابات الدماغ، وخاصة الالتهابات التي لها علاقة بمرض الزهايمر.

كما يعد صفار البيض مصدرًا غنياً بالأحماض الأمينية أوميجا 3 المفيد للجسم والدماغ.

2- بناء العضلات

يعد البيض المسلوق من المصادر الجيدة للبروتينات، وهو من المأكولات المشبعة ذات قيمة غذائية عالية لما يوجد به من أحماض أمينية متعددة، وأيضًا الحديد والفيتامينات التي تعمل على بناء عضلات الجسم بشكل سليم.

كما أن البيض غني بالسيلينيوم ومضادات الأكسدة التي تمنع تلف الأنسجة، مما يحافظ على سلامة العضلات وقوتها.

3- منع فقر الدم

فقر الدم هو نقص في خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين في الجسم، وإذا كان لديك عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين فإن خلايا الجسم لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين والغذاء.

لذلك يشتهر البيض بأنه غني بفيتامين ب12 الذي يعد من العناصر الغذائية الأساسية التي تعمل على نمو خلايا الدم الحمراء وبالتالي محاربة الأنيميا أو ما يعرف بفقر الدم.

4- يحسن من الرؤية

يحتوي بياض البيض على مادة اللوتين وهي مفيدة للغاية في منع الضمور البقعي والحد من خطر إعتام عدسة العين النامية.

كما أن الاثار المضادة للأكسدة له تساعد على تقوية شبكية العين وحماية العينين من أضرار الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية للشمس.

5- الحفاظ على مستوى الكوليسترول العام في الدم

البيض غني بالليسيثين (Lecithin)، وهي مادة ضرورية للحفاظ على مستوى الكوليسترول العام في الدم، كما أنها مهمة لصحة الدماغ.

6- المساهمة في خفض الوزن

وجد أن تناول البيض كل صباح يسبب انخفاضًا منضبطًا في الوزن، إذ يكون انخفاض الوزن مضاعف مقارنةً مع الإفطار من دون بيض.