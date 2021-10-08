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بفريق طوارئ دورية طبية.. صحة شمال سيناء تكشف عن استعدادات بدء الدراسة

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بفريق طوارئ دورية طبية.. صحة شمال سيناء تكشف عن استعدادات بدء الدراسة بفريق طوارئ دورية طبية.. صحة شمال سيناء تكشف عن استعدادات بدء الدراسة

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استعدت صحة شمال سيناء لبدء العام الدراسى الجديد حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين وجميع العاملين في المنشآت التعليمية .

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة على استنفار الجهود لفريق الادارة للتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات طبقا لخطة الوزارة بالتنسيق مع التربية والتعليم، مشيرا إلى وجود خطة دورية بالمرور والإشراف على المدارس واحكام الرقابة الوقائية بها وتكوين فريق للتحكم والسيطرة بكل مدرسة للتعامل الفورى في حالة ظهور أي مرض معد، وكذا متابعة تنفيذ وتطبيق التعليمات الاحترازية قبل وبعد اليوم الدراسى بكل مدرسة وتطهير المبنى والأثاث المدرسى صباحاً وآخر اليوم، وتوفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة داخل المدرسة .

لفت إلى اجراء مسح حرارى لكل من الطلاب والعاملين والزائرين وتطبيق عملية التباعد في الأفنية والدخول والخروج وصعود ونزول السلالم من خلال وضع خطوط تحدد الدخول والخروج بجانب تقسيم الطلاب في كل دور لتوجيههم إلى السلم الخاص بهم ومنع التكدس في المقصف المدرسى .

المصرى اليوم

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