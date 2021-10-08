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أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم التي ستغادر إلى طرابلس عند الخامسة من مساء غد السبت من مطار برج العرب عبر طائرة خاصة.

وقال مجاهد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: أنهينا إجراءات رحلة مباراة العودة أمام ليبيا المقرر لها الاثنين المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتابع: من المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر من الإسكندرية وتحديدا من مطار برج العرب عبر طائرة خاصة من أجل توفير أكبر قدر من الراحة للاعبين والجهاز الفنى عقب خوض مباراة ليبيا التي تقام اليوم في الجولة الثالثة من التصفيات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل البعثة المصرية إلى بنغازي قبل السابعة مساء السبت، وستتوجه مباشرة إلى مقر الإقامة، فيما يؤدي المنتخب تدريبه الأول والوحيد مساء الأحد المقبل.

من جانبه، أكد وائل جمعة مدير المنتخب المصري انتهاء الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق غدًا إلى ليبيا.

وقال مدير المنتخب المصري إنه حصل على كل الموافقات اللازمة للسفر.