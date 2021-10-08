هاني رمزي يستأنف عرض «أبو العربي» أول ديسمبر

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يستأنف الفنان هاني رمزي، عرض مسحريته «أبوالعربي في mission impossible»، في أول ديسمبر المقبل، حسبما أكد في تصريحات لـ«المصري اليوم «، بعد عودته إلى مصر بعد تقديمه 13 عرضا مسرحيا في السعودية بين جدة والرياض .

وأضاف «رمزي»: «أن العرض مستمر في السعودية بين جدة والرياض، وبالنسبة للكويت والأردن والأمارات لم يتم تحديد مواعيد رسمية حتي الأن للعرض للمسرحي».

وتابع: «كان استقبال حافل وإقبال عظيم من أهالي السعودية، والعرض كان كامل العدد، وأهالي السعودية حبت المسرحية جدآ، وكان بعض من الجمهور بيحضر المسرحية أكثر من مرة، وربنا كرمنا وكان نجاح غير عادي، والتجربة كانت عظيمة».

المسرحية بطولة داليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبدالعزيز وآخرين، إخراج وإنتاج تامركرم، تأليف محسن رزق.