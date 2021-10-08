أخبار عاجلة

شيلونجو ينتظم في تدريبات الإسماعيلي -
الجيزة: إزالة عقار شديد الخطورة بالحوامدية حفاظاً على سلامة المواطنين (فيديو) -
مشاهدة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود الريدز -
رئيس جامعة عين شمس يتسلم تكريم التصنيف الدولي في حفل دولي بالامارات -
إزالة تعديات رصدها القمر الصناعي بمنشاة القناطر (فيديو) -
أحمد السقا عن مسلسل «نسل الأغراب»: «اشتغلته بضمير كبير جدا» -
أحمد السقا: «أنا متدّرب أكشن.. وتقنيات السينما تغيرت كثيرا» -
وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند جذب مستثمري بلاده إلى مصر -
الانخفاض الكبير.. أسعار الذهب في السعودية الجمعة 15-10-2021 -
بحث مؤشرات قياس الأداء للغرف التجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

Print
كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عزز منتخب كوت ديفوار من صدارته للمجموعة الرابعة، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بفوزه على مضيفه مالاوي 3/0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى سبع نقاط، في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه منتخب موزمبيق صاحب المركز الرابع والأخير، برصيد نقطة واحدة فقط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب مالاوي عند ثلاث نقاط، في المركز الثالث.

وتقدم ماكس جريدل بالهدف الأول للمنتخب الإيفواري، في الدقيقة 35، قبل أن يضيف إبراهيم سنجره الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل جيريمي بوجا الهدف الثالث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة عين شمس يتسلم تكريم التصنيف الدولي في حفل دولي بالامارات

رئيس جامعة عين شمس يتسلم تكريم التصنيف الدولي في حفل دولي بالامارات

إزالة تعديات رصدها القمر الصناعي بمنشاة القناطر (فيديو)

إزالة تعديات رصدها القمر الصناعي بمنشاة القناطر (فيديو)

سقوط متهم بحوزته مخدرات قيمتها مليون جنيهبالاسكندرية

سقوط متهم بحوزته مخدرات قيمتها مليون جنيهبالاسكندرية

أحمد السقا عن مسلسل «نسل الأغراب»: «اشتغلته بضمير كبير جدا»

أحمد السقا عن مسلسل «نسل الأغراب»: «اشتغلته بضمير كبير جدا»