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قبل انطلاق مباراة وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

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قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا قبل انطلاق مباراة وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

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لم تنطلق مباراة أنجولا والجابون، مساء اليوم الجمعة، في موعدها المحدد بسبب أزمة حادة متعلقة بفحوص كورونا.

وكان من المقرر أن يحل الجابوني ضيفا على منافسه الأنجولي، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة 2022.

وبحسب تقارير صحفية، فإن المنتخب الجابوني لم يخضع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وهو ما فجر أزمة أدت لمناقشات طويلة بين الحكام ومدربي الفريقين.

وأعلنت القناة الناقلة للمباراة عن تأجيلها بسبب هذه المشكلة، في انتظار حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مصير المواجهة.

ويلعب في نفس المجموعة منتخب مصر مع ضيفه الليبي، اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل منتخب أنجولا المركز الأخير بلا نقاط، بينما حصد منتخب الجابون نقطة واحدة، ويأتي في المركز الثالث، فيما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد 6 نقاط، وخلفه الفراعنة بـ4 نقاط.

المصرى اليوم

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