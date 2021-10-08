30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم

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بدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة في الكشف عن أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لعام 2021، في قائمة مختصرة أولية مكونة من 30 لاعبًا، ينخفض عددها في النهاية إلى 3 لإختيار أفضل لاعب في العالم.

وشملت القائمة المبدئية العديد من نجوم البريميرليج، يتزعمهم النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد واحد من لاعبين فقط من القارة الأفريقية والدول العربية المرشح للجائزة الفردية الأكثر تميزًا في عالم كرة القدم، رفقة نجم مانشستر سيتي، رياض محرز.

وكشف حساب فوتبول دايلي الشهير عن الأسماء الثلاثين الموجودين بالقائمة الأولى.

وكان نصيب الأسد لأندية البريميرليج التي كانت حاضرة بـ 14 اسمًا وهم سيزار أزبليكويتا وجورجينهو ومايسون ماونت ونجولو كانتي وروميلو لوكاكو (من تشيلسي)، ورياض محرز وكيفن دي بروين ورحيم سترلينج وروبن دياز وفيل فودين (من مانشستر سيتي) وبرونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو (من مانشستر يونايتد) ومحمد صلاح (ليفربول) وهاري كين (توتنهام).

واكتفى الدوري الإسباني «لا ليجا» بحضور بسيط ضمن المرشحين بتواجد جيرارد مورينو هداف فياريال، بطل الدوري الأوروبي في موسم 2020/2021، وكريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد، بجانب لاعب الوسط الشاب، بيدري، جوهرة نادي برشلونة. بجانب هداف أتلتيكو مدريد، لويس سواريز ولاعب وسط ريال مدريد، لوكا مودريتش.

وشهدت القائمة تواجد 5 عناصر من المنتخب الإيطالي بطل يورو 2020، وهم جورجينهو (لاعب تشيلسي)، نيكولو باريلا (إنتر ميلان) وليوناردو بونوشتي (يوفنتوس) وجورجيو كيليني (يوفنتوس) والحارس جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

وتواجد عنصرين من عناصر المنتخب الأرجنتيني المتوج بكوبا أمريكا في الصيف الماضي، وهما الأسطورة ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) والمهاجم لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

وشملت القائمة نجوم كبار في عالم كرة القدم، وهم روبرت ليفاندوفسكي (هداف بايرن ميونخ) وإرلينج هالاند (هداف بوروسيا دورتموند) ونيمار (نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان) وكيليان مبابي (نجم باريس سان جيرمان) وقائد المنتخب الدنماركي وأحد نجوم يورو 2020، سيمون كايير (مدافع إيه سي ميلان الإيطالي).