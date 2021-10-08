بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور)

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أجرت النيابة الإدارية بمركز بني مزار، شمال المنيا، برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، معاينة لموقع العثور على كميات من لقاح كورونا ملقاة على جانبي احدي المجاري المائية بقرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار.

وكشفت المعاينة العثور على 40 كرتونة، من لقاح سينو فارم المخصص للوقاية من وباء كورونا، بداخلها 13214 فايل، مخصص لـ 26428 جرعة للمواطنين .

كما عثر معاينة النيابة الإدارية التي ضمن في عضويتها المستشارين محمود خليفة، ومحمد يحي العطار، ونبيل سمير، المراقب الصحي بالإدارة الصحية بمركز بني مزار، على عبوات ورقية فارغة، كشفت عن صلاحية العقار لعدة شهور.

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، قد تلقي بلاغا بتداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعثور أهالي قرية أبشاق بالعثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد،على جانبي ترعة أبشاق .

انتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية، والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتم العثور على ما يقرب من 13214 فايل «امبول» سينو فارم، المخصص للوقاية من وباء كورونا .

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة .

معاينة النيابة الادارية في واقعة لقاح كورونا المنيا

معاينة النيابة الادارية في واقعة لقاح كورونا المنيا

معاينة النيابة الادارية في واقعة لقاح كورونا المنيا

معاينة النيابة الادارية في واقعة لقاح كورونا المنيا

معاينة النيابة الادارية في واقعة لقاح كورونا المنيا