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تحت زخات المطر.. هكذا نفذ أفراد المرور خطتهم في شوارع جازان

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الشواطئ والحدائق عجّت بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية

تحت زخات المطر.. هكذا نفذ أفراد المرور خطتهم في شوارع جازان

عاشت منطقة جازان، اليوم، هطول أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، وأسهمت في تنقية الجو، بينما عجّت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية للمنطقة.


ورصدت "سبق" تواجد رجال المرور الذين دعوا قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ونفذ مرور جازان خطته التي رسمها لسبيل عدم تعرقل المركبات؛ حيث قام بإغلاق عدد من الطرق وفتح طرق بديلة حتى يتسنى لقائدي المركبات المرور بكل يسر.


فيما استنفرت الفِرَق الأمنية من دوريات الأمن والمرور والدفاع المدني.

تحت زخات المطر.. هكذا نفذ أفراد المرور خطتهم في شوارع جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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