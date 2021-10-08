انتخابات اللجان النوعية وتشكيل القيم و«القومى لحقوق الإنسان».. حصاد «النواب» في أسبوع

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بدأ مجلس النواب دور الانعقاد الاول خلال الاسبوع الجارى، وجاء أول أعماله التشريعية بمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تشديد عقوبة التنمر ضدهم كأحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووافق عليه في مجموعه واحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته. .

وعقد المجلس جلساته الإجرائية ووافق على اختيار وتشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ(25) وتشكيل لجنة القيم وفقًا للإجراءات اللائحية، كما تلقى المجلس إخطاراتٍ من رؤساء بعض الأحزاب بأسماء ممثلى الهيئات البرلمانية، كما أحال المجلس (6) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، ومشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، و(8) اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة التنمية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وأرسل المجلس برقية دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى لسياساته المتوازنة والحكيمة وخطواته الواعية على مختلف الأصعدة لحفظ هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوضه معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج تليق باسم مصر وتاريخها.

كما هنأ المجلس شعب مصر وقواته المسلحة الباسلة وقيادته السياسية بالذكرى «48» لانتصار أكتوبر المجيد. وهنأ المستشار الدكتور رئيس المجلس الأعضاء بمناسبة بدء دور الانعقاد الجديد، مشيداً بأدائهم البرلمانى طيلة دور الانعقاد «السابق» الذي شهد إخلاصاً منقطع النظير في إقرار ومناقشة التشريعات كافة، وتحقيق طفرة عظيمة في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط للترشيد لا للتنديد، لتحقيق التوازن بين دور المجلس الرقابى والتشريعى، مطالباً المجلس بأن يضع يده في يد المؤسسات الدستورية الأخرى، وأن تضع الأغلبية يدها في يد المعارضة لتحقيق الأهداف القومية في استراتيجية ثابتة تكون موضعاً للرضا العام، واضعين نصب أعينهم نبض الجماهير لتحقيق مصالحهم بقيادة المواطن المصرى المخلص فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد المسيرة الذي تصدى بكل جرأة وصراحة لتحقيق آمال وطموحات شعب مصر العظيم.

وأحال المجلس (8) قرارات جمهورية إلى لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وهى:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية.

كما أحال (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة وهى:

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، (إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية).

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، (إلى لجنة الخطة والموازنة).

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، (إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية).

كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس:

مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة هالة أبوالسعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، (إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية).

مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، (إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المـالية العـامة الموحد.

كما وافق المجلس على تحديد أيام (الأحد والإثنين والثلاثاء) لانعقاد الجلسات على أن يكون تعديل هذه المواعيد بموافقة مكتب المجلس، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تقضى بأن يحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز موافقة المجلس على تعديل هذه المواعيد.

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب تلقى إخطاراً من رؤساء بعض الأحزاب بأسماء ممثلى الهيئات البرلمانية لأحزابهم في المجلس وهم:

النائب محمد صلاح أبوهميلة ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أمام المجلس.

النائب محمد السيد طلبه على سلام ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أمام المجلس.

النائب محمد عطية إبراهيم الفيومى ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الحرية أمام المجلس.

النائب أشرف رشاد الشريف ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

النائب أيمن أبوالعلا ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.

النائب إيهاب منصور الطماوى ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى.

النائب أحمد بهاء الدين أحمد شلبي، ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

النائب عاطف محمد المغاورى ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي.

النائب سليمان وهدان ممثلاً للهيئة البرلماينة لحزب الوفد.

النائب هشام هلال عبدالمنعم ممثلاُ للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة.

النائب أحمد خليل خير الله ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب النور.

وافقت اللجنة العامة في اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، كما وافقت اللجنة على تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها في القانون، وفق أحكام المادة الثانية مكرر (أ) من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد تلاحظ أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة في الترشيح من أكثر من جهة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة في أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان. وانتهى الاجتماع بالموافقة على عرض الموضوعين المدرجين على جدول أعمال اللجنة على المجلس في جلسته العامة.

اكما وافق المجلس، على قرار اللجنة العامة، بشأن تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتضم في عضويتها 14 نائباً، وذلك إعمالاً بحكم المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كما تم عرض قرار اللجنة العامة بتسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على المجلس إعمالاً لحكم المادة الثانية مكرر (أ) من القانون رقم (94) لسنة 2003، ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتسمية رئيسه ونائب رئيسه