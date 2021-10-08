داعش يتبنى تفجير مسجد في أفغانستان

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أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في حسابه على تليجرام مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجدا في شمال شرق أفغانستان والذي أودى بحياة 46 شخص، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

ذكرت وكالة بختار للأنباء، أن انتحاريا هاجم مسجدا في إقليم قندوز بشمال شرق أفغانستان اليوم الجمعة مما أدى إلى مقتل 46 وإصابة أكثر من 140 آخرين. وأظهرت لقطات مصورة جثثا وسط الأنقاض داخل المسجد الذي ترتاده الأقلية الشيعية.

وقع الانفجار في أعقاب عدة هجمات حدثت في الأسابيع الأخيرة من بينها هجوم على مسجد في كابول. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات.

وتسلط الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه حركة طالبان، التي سيطرت على البلاد في أغسطس وشنت منذ ذلك الحين عمليات ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية في كابول.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر: «وقع انفجار بعد ظهر اليوم في مسجد لأبناء وطننا من الشيعة.. أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أبناء وطننا».

وقالت وكالة بختار للأنباء، التي تديرها وزارة الإعلام الأفغانية، إن 46 شخصا قُتلوا في الانفجار وأصيب 143 آخرون.