خبير مياه يفجر مفاجأة .. بدء تراجع منسوب بحيرة سد النهضة الاثيوبي

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كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عن بدء تراجع منسوب بحيرة سد النهضة الاثيوبي .

وقال الدكتور عباس شراقي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «بدأ اليوم تراجع بحيرة سد النهضة من أعلى مستوى لها عند منسوب 579 متر فوق سطح البحر طوال شهرى أغسطس وسبتمبر نتيجة ارتفاع الفيضان بتخزين 10 مليار متر مكعب كما هو واضح في آخر صورة فضائية من خلال حواف البحيرة التي تقل حدتها ووضوحها، مع انخفاض معدل الأمطار في شهر أكتوبر عنه في أغسطس أو سبتمبر، أمطار أكتوبر حول المتوسط، ويبلغ فيه إيراد النيل الأزرق حوالى 6.5 مليار متر مكعب.

وأكد شراقي أنه سوف يستمر انخفاض البحيرة تدريجيا الأيام القادمة للوصول إلى منسوب التخزين الثانى وهو 573 متر باجمالى تخزين 8 مليار متر مكعب.