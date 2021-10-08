سموحة يفوز على المصري بهدفين

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على فريق المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل اهداف سموحة المغربي عبدالكبير الوادي، في شوط المباراة الأول من ركلة جزاء ونجح امير عادل في تسجيل الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني.

حرص احمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على إشراك مجموعة كبيرة من اللاعبين من أجل الوقوف على التشكيل الأمثل والطريقة المناسبة التي سيخوض بها مباريات الدوري الممتاز.

كما حرص سامي على تجربة أكثر من توليفة خلال المباراة للوصول إلى الشكل الأمثل للفريق بعد انضمام جميع اللاعبين بمن فيهم الصفقات الجديدة.