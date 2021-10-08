تعرف على غيابات الأهلي الرسمية أمام بطل النيجر .. وموقف اللاعبين الجدد

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تأكد غياب 8 لاعبين عن فريق الأهلى في مباراته المقبلة أمام الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى والمحدد لها 16 أكتوبر الجارى .

حيث يغيب عن المارد الأحمر في هذه المباراة كل من حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدى أفشة ومحمود متولى وذلك لأسباب مختلفة.

ويعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز بعض اللاعبين البدلاء للمشاركة في المباراة .

ولن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.

وكان مجدى أفشة قد حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري .

فيما قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق إن محمود متولي لاعب الفريق يعود للمشاركة في مران الأهلي الجماعي عقب مباراة الحرس الوطني .

وأوضح أبوعبلة أن متولي اشتكى من آلام في أوتار الركبة، وحالته في تحسن بشكل مستمر.