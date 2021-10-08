أخبار عاجلة

بحث مؤشرات قياس الأداء للغرف التجارية -
"الداخلية في أسبوع".. سقوط "مخدرات شاحنة الذرة" ووظائف عسكرية للنساء -
سعر برميل النفط الخام يرتفع ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل -
خطيب الحرم المكي: التنمر معول للتباغض ويهدم التراحم المجتمعي -
غداً: الرياض تستضيف منافسات دوري أبطال آسيا.. وممثلا الوطن يستعدان لدور ربع النهائي -
منابر الجمعة في 21 ألف جامع ومسجد تُجرم التستر التجاري بكل صوره -
"هيئة العقار" تضبط 4363 إعلاناً مخالفاً -
إحباط محاولتيْ تهريب 1.5 كجم كوكايين‎ للرياض وجدة -
كوبري الساحل بعد كشف حقيقة سقوط ميكروباص بنهر النيل والهدوء يخيم على المكان -
قرض يصل إلى مليون جنيه.. و قرض أصحاب المعاشات من 3 بنوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعرف على غيابات الأهلي الرسمية أمام بطل النيجر .. وموقف اللاعبين الجدد

Print
تعرف على غيابات الأهلي الرسمية أمام بطل النيجر .. وموقف اللاعبين الجدد تعرف على غيابات الأهلي الرسمية أمام بطل النيجر .. وموقف اللاعبين الجدد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأكد غياب 8 لاعبين عن فريق الأهلى في مباراته المقبلة أمام الحرس الوطنى بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى والمحدد لها 16 أكتوبر الجارى .

حيث يغيب عن المارد الأحمر في هذه المباراة كل من حسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدى أفشة ومحمود متولى وذلك لأسباب مختلفة.

ويعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تجهيز بعض اللاعبين البدلاء للمشاركة في المباراة .

ولن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.

وكان مجدى أفشة قد حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجاري .

فيما قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق إن محمود متولي لاعب الفريق يعود للمشاركة في مران الأهلي الجماعي عقب مباراة الحرس الوطني .

وأوضح أبوعبلة أن متولي اشتكى من آلام في أوتار الركبة، وحالته في تحسن بشكل مستمر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قرض يصل إلى مليون جنيه.. و قرض أصحاب المعاشات من 3 بنوك

قرض يصل إلى مليون جنيه.. و قرض أصحاب المعاشات من 3 بنوك

عاطل يجمع 800 الف جنيه استرلينى من تجارة العملة

عاطل يجمع 800 الف جنيه استرلينى من تجارة العملة

باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو)

باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو)

32 قتيلًا و53 جريحًا في 3 انفجارات استهدفت مسجدًا بأفغانستان

32 قتيلًا و53 جريحًا في 3 انفجارات استهدفت مسجدًا بأفغانستان