النيران تلتهم 45 «توك توك وموتوسيكل» في جراج بولاق الدكرور

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اشتعل حريق هائل في جراج سيارات أسفل عقار مكونة من 14 دورا في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، أسفر عن احتراق 30 توك توك و15 موتوسيكل، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان بلاغ ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من أهالي منطقة بولاق باشتعال النيران داخل جراج سيارات أسفل عمارة بمنطقة بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية بصحبة 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم وضع كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع انتقالها إلى العقارات المجاورة.

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنعت انتقال الاشتعال إلى الطوابق الآخرين بالعقار، وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف غموض الحادث.