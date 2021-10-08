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«الصحة» تصدر منشورا بضوابط استخدام لقاح «فايزر» للطلاب (تعرف عليها)

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«الصحة» تصدر منشورا بضوابط استخدام لقاح «فايزر» للطلاب (تعرف عليها) «الصحة» تصدر منشورا بضوابط استخدام لقاح «فايزر» للطلاب (تعرف عليها)

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أصدرت وزارة الصحة والسكان، منشورا إلى وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، بشأن ضوابط استخدام لقاح «فايزر» لطلاب المدارس في الفئة العمرية من ١٦- ١٨ عاما .

ووفقا لمنشور حصلت عليه «المصري اليوم»، وصادر من مكتب مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، يفيد باستلام الوزراة عدد ١.٦ مليون جرعة من لقاح «فايزر بيونتيك» وانه جاري تسليمها لمختلف المحافظات تحت إشراف قطاع الطب الوقائي.

وأشار المنشور، بأن لقاح «فايزر» حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصريهً يتضمن استخدامه بدايه من الفئة العمريه ١٦ عاما فأكثر، كما سيتم استخدامه بشكل اعتيادي طبقا للإجراءات المعمول بها سابقا بجميع مراكز تلقي اللقاح، اما استخدامه في الفئة العمرية من (١٦- ١٨ عاما) فشددت الوزارة على ان يقتصر استخدامه لمن تلقى رسالة بموعد التطعيم فقط .

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أنه لا نية لوقف العام الدراسي الجديد، موكدة أنه لن يتم السماح لأحد بدخول المدارس دون تلقي اللقاح، وأضافت خلال مؤتمر صحفي، بحضور السفير الأمريكي لدى القاهرة، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات ، عن استقبال عدد 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر الأمريكي، ضمن خطة دعم تتضمن 8 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا متوقع أن تصل مصر نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الوزيرة، خلال المؤتمر إلى أنه من الوارد جدًا خلال الفترة المقبلة استخدام لقاح فايزر في تطعيم طلاب الثانوية العامة من سن 18 عاما، خاصة في ظل وجود توجه لتحصين تلك الفئة، مشيرة إلى أنه تم توفير 64 ثلاجة لتخزين لقاح فايزر تكفي 350 ألف جرعة.

وأضافت: استقرار إصابات كورونا والموجة الرابعة أقل موجة بها وفيات، نظرًا للتوسع في اللقاحات، موضحة أن وضع إصابات كورونا إذا استقر خلال شهر أكتوبر سيكون هناك انحسار في الموجة الرابعة.

المصرى اليوم

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