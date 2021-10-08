أخبار عاجلة

قرض يصل إلى مليون جنيه.. و قرض أصحاب المعاشات من 3 بنوك -
عاطل يجمع 800 الف جنيه استرلينى من تجارة العملة -
باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو) -
32 قتيلًا و53 جريحًا في 3 انفجارات استهدفت مسجدًا بأفغانستان -
«المحامين»: «شمال القاهرة» توقع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية -
الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بأوسيم -
«محامين المنوفية»: النقابة العامة تحملت نفقات تجديد غرفتي «السادات» و«منوف» -
وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس هيئة التنسيق الحضاري دور الجامعات في وضع الهوية البصرية للمحافظات -
«ببتدي م الزيرو».. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة -
فيفا يساعد في إجلاء لاعبي كرة قدم من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد عودتها لـ « السوشيال ميديا » .. غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيو لوك» جديد

Print
بعد عودتها لـ « السوشيال ميديا » .. غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيو لوك» جديد بعد عودتها لـ « السوشيال ميديا » .. غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيو لوك» جديد

لاقتراحات اماكن الخروج

فاجأت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها ومتابعيها بـ«نيو لوك» جديد، حيث أنها اعتمدت قصة شعر مختلفة، وتعد هذه الصور الأولى بعد عودتها إلى «السوشيال ميديا»، وذلك بعد حذفها المفاجئ لجميع منشوراتها من حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث يتابعها نحو 10 ملايين شخص.

ونشر غادة الصور عبر موقع «إنستجرام»، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها ومحبيها، معبرين عن سعادتهم لعودتها للسوشيال ميديا مرة أخرى .

وشاركت غادة عبدالرزاق في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «لحم غزال»، وتدور أحداث المسلسل داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قرض يصل إلى مليون جنيه.. و قرض أصحاب المعاشات من 3 بنوك

قرض يصل إلى مليون جنيه.. و قرض أصحاب المعاشات من 3 بنوك

عاطل يجمع 800 الف جنيه استرلينى من تجارة العملة

عاطل يجمع 800 الف جنيه استرلينى من تجارة العملة

باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو)

باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو)

32 قتيلًا و53 جريحًا في 3 انفجارات استهدفت مسجدًا بأفغانستان

32 قتيلًا و53 جريحًا في 3 انفجارات استهدفت مسجدًا بأفغانستان