بعد عودتها لـ « السوشيال ميديا » .. غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيو لوك» جديد

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فاجأت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها ومتابعيها بـ«نيو لوك» جديد، حيث أنها اعتمدت قصة شعر مختلفة، وتعد هذه الصور الأولى بعد عودتها إلى «السوشيال ميديا»، وذلك بعد حذفها المفاجئ لجميع منشوراتها من حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث يتابعها نحو 10 ملايين شخص.

ونشر غادة الصور عبر موقع «إنستجرام»، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها ومحبيها، معبرين عن سعادتهم لعودتها للسوشيال ميديا مرة أخرى .

وشاركت غادة عبدالرزاق في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «لحم غزال»، وتدور أحداث المسلسل داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه.