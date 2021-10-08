الورداني يشارك في التحكيم السري لمستر أولمبيا في وزن الـ 212

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بدأ منذ قليل فعاليات التحكيم السري «prejudging» لمستر أولمبيا الأحدث الأهم والأقوى في كمال الأجسام للمحترفين في وزن الـ 212، الذي يشارك فيه البطل المصري أحمد الورداني لاعب فريق كوسكواد، ويعقد عليه المصريون آمالاً كبيرة في تحقيق انجاز جديد للعبة خاصة أنه واحد من أقدم اللاعبين في مصر والعالم العربي.

التحكيم السري «prejudging» يعد أهم مرحلة في مستر أوليمبيا، اذ تحدد بنسبة كبيرة البطل والذي يتم الاعلان عن اسمه بعد العرض النهائي والذي سيقام فجر اليوم بتوقيت القاهرة.

ويشارك في منافسات العام الحالي البطل شون كلاريدا حامل لقب مستر أولمبيا 2020، والبطل الليبي كمال القرقني وديريك لانسفورد، والكويتي أحمد أشكناني، والإسباني أنجل كالديرون، والأمريكي نويل آدم، ومواطنه كريث بانجو، والبولندي بيوتر بوريكي، والأمريكي تونيو بورتون، والبرازيلي لوكاس كويلهو، والإيطالي باسكال دي أنجلو، والأمريكي ناثان ابلر والمصري أحمد الورداني، والمولدوفي فلاديمير اياك فولف، والكوري الجنوبي جون وو كيم، والأمريكي كينو بارسون، ومواطنه جون جي وت، والألماني ستيف بيثين، والكويتي ناصر محمد.

وكان البطل الأمريكي شون كلاريدا قد توج بلقب مستر أولمبيا 2020، وجاء من بعده شون كلاريدا، والليبي كمال القرقني وصيفًا، يليه الراحل جورج بيترسون الذي توفى مساء الأربعاء الماضي قبل انطلاق البطولة، وديريك لانسفورد في المركز الرابع، والكويتي احمد أشكناني.

وتأهل أحمد الورداني لمنافسات مستر أولمبيا للمرة الأولى بعد فوزه بلقب تكساس برو، رغم أنه كان بمقدوره التأهل بمجموع النقاط عقب احتلاله المركز الثاني في بطولتي شيكاغو برو وتامبا برو على التوالي، ما منح الفرصة لتأهل الكويتي ناصر محمد بالنقاط خلف الأمريكي جون جي وت، والألماني ستيف بيثين.