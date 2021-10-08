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زد يفوز على القناة بهدف دون رد بدوري القسم الثاني

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زد يفوز على القناة بهدف دون رد بدوري القسم الثاني زد يفوز على القناة بهدف دون رد بدوري القسم الثاني

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد تحت قيادة إسماعيل يوسف الفوز على نظيره القناة بنتيجة هدف دون رد.

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية بمسابقة دوري القسم الثاني بالمجموعة الثانية على ملعب الشيخ زايد.

سجل هدف الفوز والمباراة الوحيد لنادي زد اللاعب حسين البدري في الدقيقة السابعة قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة.

وحرص إسماعيل يوسف، المدير الفني لفريق زد، على إجراء عدة تبديلات خلال اللقاء أثرت بصورة إيجابية على خط سير المباراة، وشهدت المباراة حضور أحمد حسام ميدو أحمد حسن أعضاء مجلس إدارة نادي زد لمؤازرة الفريق.

جدير بالذكر أن فريق زد يتصدر جدول المسابقة برصيد ستة نقاط بعد أن اختتم الجولة الأولى في دوري القسم الثاني بالفوز على فريق منتخب السويس بهدف وحيد دون رد.

المصرى اليوم

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