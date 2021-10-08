إعصاران قمعيان متزامنان على شواطئ جازان بالتزامن مع هطول الأمطار

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سبق حدوث نفس الظاهرة في مناطق أخرى خصوصًا داخل البحر

شهدت منطقة جازان إعصارين قمعيين متزامنين، توسطت الأمطار التي تشهدها سواحل المنطقة منذ ظهر اليوم الجمعة.

ورصدت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تَشكُّل الإعصارين القمعيين قبالة أحد الشواطئ بجازان، وتتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار.

وترصد هذه الظاهرة لأول مرة بجازان، وتصنف على كونها إعصارًا قمعيًا، وهي لا تتكرر بشكل دائم، وعادة ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق، وفترة زمنية محدودة.

وسبق حدوث مثل هذين الإعصارين في مناطق أخرى، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يطلق على الإعصار شواهق مائية.

وتشهد منطقة جازان الآن هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية شملت معظم محافظاتها.