الترسانه يحقق الفوز الأول بدورى القسم الثانى على حساب النصر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانه في تحقيق الفوز الاول بدوري الممتاز ب على حساب نادي النصر القاهري بهدف دون رد احرزه اللاعب أحمد على في الدقيقة ٩٠ من عمر اللقاء.

تسيد الشواكيش اللقاء من البدايه حتي النهاية واضاع لاعبيه العديد من الفرص السهله ولكن حارس النصر تصدى لها ببراعه حتي جاءت الدقيقة ٩٠لتترجم الهجمات الخطيره بهدف في الدقيقة الاخير.

وظهر خلال اللقاء بمستوي مميز من الازرق اللاعبون حارس المرمي مؤمن جابر، احمد العش، الصاوي، محمود توبه، مروان شاهين، محمد سماره، ميندوجا، والبديل محمد ناجح.

وكان تشكيل الترسانه مكون من : مؤمن جابر في حراسة المرمي واللاعبين، احمد على، شيكا الاسمر، احمد العش، محمد سعيد، الصاوي، محمود توبه، مروان شاهين، محمد سماره، ميندوجا، محمود خالد «شيكا الأبيض»، البدلاء: على فرج، سعيد احمد، بلال عارف ابراهيم منصور، اسلام فؤاد ايهاب فؤاد، محمد ناجح.