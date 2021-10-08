تفاصيل صادمة عن الدبلوماسي المزيف: متحف فرعوني داخل فيلته بـ«6 أكتوبر»

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كشفت التحقيقات تفاصيل صادمة في واقعة انتحال عاطل حاصل على دبلوم صفة دبلوماسي بسفارة إحدى الدول الأجنبية قام بالنصب على عدد كبير من المصريين والأجانب، وقالت إن المتهم أنشأ متحفا منذ فترة في فيلا خاصة له بمنطقة 6 أكتوبر لعرض تماثيل فرعونية ثبت أنها مقلدة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استغلال المتحف المقلد في دعوة مواطني الدولة الأجنبية لزيارة المتحف في مقابل الحصول على مبالغ مالية مخالفة للقانون، بالإضافة لقيامه بتزوير شهادات دراسية تفيد بحصوله على درجات علمية في مجالات عديدة.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لجرائم الأموال بوزارة الداخلية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد عاطل حاصل على دبلوم ومقيم بمحافظة الجيزة وله معلومات جنائي بانتحال صفة دبلوماسي بسفارة إحدى الدول الأجنبية للاحتيال على المواطنين، بزعم تحقيق أعمالهم ومصالحهم في الجهات الحكومية من خلال نفوذه المزورة.

سيارة شرطة - صورة أرشيفية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمقر الفيلا الكائنة بقسم شرطة ثالث 6 أكتوبر في الجيزة، وتم العثور على شهادة مختومة بشعار الجمهورية المزورة ومنسوب صدورها لأحد المجالس القومية بصفته مستشار دبلوماسي بالإضافة إلى 3 كارنيهات منسوبة لعدد من المؤسسات الدولية والدبلوماسية وجميعهم مزورة.

وعثرت الأجهزة الأمنية أيضا على عدد من الكروت الشخصية تحمل اسمه المتهم وكتب باللغة الأجنبية مكتوب عليها أنها من تأليفه وبصفته المنتحلة ومجلة باللغة الأجنبية تضم حوار صحفي من وأحد المراسلين الأجانب مستخدماً صفته المنتحلة.

وبمواجهته المتهم بالتحريات أقر بنشاطه الإجرامي وأنه ليس لديه أي صفة رسمية أو دبلوماسية، وانه انتحل صفة دبلوماسي للاستفادة المادية والأدبية بالنصب والاحتيال.

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