9 صفقات رسمية يختتم بها الأهلي موسم الانتقالات الصيفية

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عقب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الخاصة بالدورى الممتاز المصري أمس رسميًا، تم تحديد صفقات النادي الأهلي التي أنهاها استعدادا للموسم الجديد .

حيث ضم النادي، كلاً من الجنوب أفريقي بيسري تاو من برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة ومصطفي البدري من الإنتاج الحربي وأن كان الأخير قد رحل لنادي فيوتشر على سبيل الإعرة.

كما أعاد الأهلي الثنائي، أحمد عبدالقادر وعمار حمدي بعد إنتهاء إعارتهما لناديي سموحة والإتحاد على التوالي.

ونجح الأهلي كذلك في ضم العديد من الصفقات الشابة، حيث ضم حارس المرمى مصطفي مخلوف من الترسانة وكذلك الحارس أدهم سيحا من وادي دجلة، ويُعد الحارسسان من مواليد 2003.