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أبرزهم عمرو جمال و رامي صبري ..فاركو يعلن عن قائمة الفريق للموسم الجديد

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أبرزهم عمرو جمال و رامي صبري ..فاركو يعلن عن قائمة الفريق للموسم الجديد أبرزهم عمرو جمال و رامي صبري ..فاركو يعلن عن قائمة الفريق للموسم الجديد

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أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق فاركو، قائمة الفريق عقب عقب غلق باب القيد رسميا أمس «الانتقالات الصيفية» استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر الجاري.

وضمت قائمة الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز تواجد كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمود السيد، محمد سعيد شيكا، صبري جاد (تحت السن).

الدفاع: رامي صبري، عبدالله بكري، أحمد عبدالعزيز مودي، أحمد عوض، ياسين مرعي (تحت السن)، عزمي غومة، عبدالناصر دي ماريا، جابر كامل، علاء سلامة، أحمد محمود (تحت السن).

الوسط: محمود حمادة، محمود عماد، بلال جمال، أحمد الصغيري، مصطفى حمادة، كينجسلي سوكاري، أحمد سعيد، هشام فتح الله، أحمد البحراوي، حسن طارق، هاني السيد، أحمد مجاهد، وليد على (تحت السن).

الهجوم: رزقي حمرون، محمد فؤاد، إسلام جمال، إيريك أيوك، سيف تيري، عمرو جمال، على بهيج، أحمد شريف (تحت السن)، زياد طلبة (تحت السن).

المصرى اليوم

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