من مكونات المبنى الكنسي وتجمع الناس للصلاة والاحتفالات.. وللأجراس حكايات

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يمثل جرس الكنيسة، عنصرا أساسيا من مكونات المبنى الكنسى، لما له من دور حيوى فى يوميات أقباط مصر والارتباط بالكنيسة.

وقال الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن الأبواق استخدمت قديمًا فى الإعلان عن القرارات الملكية أو الاحتفالات فى المعابد، وفى المسيحية استخدمت الأجراس الخشبية ثم المعدنية بعد ذلك، للإعلان عن الصلوات والاحتفالات والمشاركات الوجدانية بشكل عام، أما فى الإسلام استخدمت المآذن فى الإعلان عن الصلاة وللتنبيه لبعض المناسبات والأحداث.

المبنى الكنسى

وأضاف أنه فى العصر الحديث تستخدم الأجراس فى العشيات (أمسية صلوات تقام ليلة القداس الإلهى) وفى القداسات، وليالى الأعياد الكبيرة، وأيضًا فى الجنازات قبل وأثناء الصلاة.

ولفت إلى أنه قد تقرع الأجراس أيضًا فى مناسبات وطنية مثل الانتصارات والثورات الوطنية، ووفاة الرؤساء وتنصيبهم والاحتفالات الوطنية، موضحا أنه فى الماضى القريب قرر البابا تواضروس الثانى، أن تقرع الأجراس تضامنًا مع أسر الشهداء والمصابين فى الحادث الإرهابى البشع الذى حدث للمصلين فى مسجد الروضة، فى نوفمبر من عام 2017، ليعلن عن حدث جلل وعن تأثرنا الشديد بما حدث.

المبنى الكنسى

ونوه إلى أن الأجراس كانت تستخدم فى العهد القديم، حيث كان يرتديها رئيس الكهنة حتى يسمع الشعب أصواتها فيعرفوا وقت دخول وخروج الكاهن إلى قدس الأقداس، وفى الكنائس يوضع جرس الكنيسة أعلى منارة من منارات الكنيسة، حتى يصل صوته إلى عدد كبير من أهالى المنطقة المحيطة بالكنيسة لإبلاغهم بموعد الصلاة والمناسبات التى تهتم بها الكنيسة، حيث كانت فى الماضى تُستخدم الأبواق لجمع الناس وإبلاغهم بالصلاة، كما ذكر فى سفر العدد، أحد أسفار الكتاب المقدس، أن الله أمر موسى النبى، أن يستخدم تلك الأبواق فى جمع الناس للصلاة، وعند بناء الكنائس تم استخدام الأجراس لإبلاغ الناس بموعد الصلاة.

الأنبا مكاريوس

وفى بدايات القرن الرابع الميلادى، عندما أعلنت الدولة الرومانية أن «المسيحية» واحدة من الديانات فى الدولة، وتم استخدام الأجراس للإعلان عن بدء الصلاة فى الكاتدرائيات، بالإضافة لاستخدامها فيما بعد انتشار المسيحية للإعلان عن الصلوات فى الكنائس كلها.

المبنى الكنسى

وكانت الأجراس فى القرن الرابع والخامس الميلادى عبارة عن لوح خشبى أو معدنى كبير، يحمله الراهب ويدق عليه من أجل إعلان الصلاة، وما زالت تستخدم حتى الآن فى الأديرة البيزنطية لإيقاظ الرهبان من أجل الصلاة، مثل دير «سانت كاترين» فى مصر.

وتابع الأنبا مكاريوس، أن الجرس يعلق غالبًا فى أعلى منارة الكنيسة، ويكون حجمه كبيرًا حتى يصل صوته لأكبر عدد ممكن فى المنطقة المحيطة بالكنيسة، وتُوكَل مهمة ضربه إلى أحد خدام الكنيسة بعد أن يكون قد تلقى تدريبًا جيدًا على استخدامه، وتختلف دقاته وفقًا للمناسبة التى يدعو إليها، فهناك رنة «الموت» وهى عبارة عن دقات بطيئة متقطعة تفصلها ثوان معدودة، ويتم دقها أيضا فى صلوات «الجمعة الحزينة» فى أسبوع الآلام.

المبنى الكنسى

كما توجد رنة الفرح.. وهى الدقات السريعة المتتالية التى تصدرها الأجراس فى الأعياد، وعادة ما يتم استخدام أكثر من جرس، وبدونها لا يشعر القبطى بفرحة العيد، وتطلقها الكنائس أيضًا عند دخول البابا للكنيسة، وعند دخول الأسقف، وتسهم كثيرًا فى إعلام المسيحيين بوصول الأسقف أو زائر من رتبة كنسية كبيرة.

المبنى الكنسى

أما رنة القداس، وهى الدقة المعتادة فى صلاة قداس الجمعة والأحد، أو فى أيام الصوم، حيث تقام قداسات بصورة يومية فى الأصوام، وهى تعتبر منبها مجانيا للمسيحيين.

المبنى الكنسى

أما استخدام الأجراس فى الأديرة، فيزيد على استخدامه فى الكنيسة فى بعض الأحيان، حيث جرت العادة فى الدير أن تُدق الأجراس ليجتمع الرهبان عند منتصف الليل، وعند الفجر للصلاة لتأدية صلوات التسبحة وصلاة منتصف الليل، كما أن الأجراس تُستخدم فى حالة الحدث الجلل فى الدير مثل وفاة أحد الرهبان.