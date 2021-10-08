«الصفقات والراحلين وثلاثي بالانتظار».. تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

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أغلق مسؤولو اتحاد الكرة، باب القيد المحلي للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك أمس بنهاية يوم الخميس 7-10-2021.

وكان اتحاد الكرة مد فترة القيد من 20 سبتمبر حتى 7 أكتوبر وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام الأندية لضم لاعبين جدد وتنظيم صفوف الفريق، فضلًا عن غلق مسئولو اتحاد الكرة باب القيد المحلي للموسم الكروي الجديد 2021 / 2022 مع بداية الدقائق الأولي من اليوم 8 أكتوبر الجاري.

الأهلي كان من أكثر الأندية جدية في الميركاتو الماضي بضم أكثر من لاعب وإعارة آخرين فضلًا عن إنهاء عقود بعض اللاعبين وأبرزهم مروان محسن.

وقيد الأهلي 35 لاعبًا في قائمة الفريق، ونستعرض قائمة الأهلي في السطور التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي.

الدفاع: بدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأكرم توفيق

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف حسام حسن، صلاح محسن

لاعبون تحت السن مواليد 99:

عمار حمدي، كريم فؤاد، أحمد عبدالقادر محمد فخري ومصطفى شوبير.

الناشئون

حمزة علاء حارس المرمى، أحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب، زياد طارق، صالح نصر.

المعارون:

كريم نيدفيد «إعارة» لفيوتشر، والتر بواليا «إعارة» لمالاتيا سبور التركي، أحمد رمضان بيكهام «إعارة» لسموحة، سعد سمير «إعارة موسمين» لفيوتشر.

، السنغالي أليو بادجي «إعارة» لأميان الفرنسي، أحمد ياسر ريان «إعارة» لألتاي سبور التركي، مصطفى البدري «إعارة» لفيوتشر، محمد عبدالمنعم «إعارة» لفيوتشر.

الراحلون:

مروان محسن، ناصر ماهر.

قائمة الانتظار:

جونيور أجايي في، ومحمد نصير، وعبدالرحمن مانو.

وكان اتحاد الكرة حدد 25 أكتوبر موعدًا لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر إجراء مراسم القرعة يوم الثلاثاء المقبل.