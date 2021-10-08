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القاهرة : لا زيادة في تعريفة الركوب الحالية بعد تحريك الوقود

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القاهرة : لا زيادة في تعريفة الركوب الحالية بعد تحريك أسعار الوقود القاهرة : لا زيادة في تعريفة الركوب الحالية بعد تحريك الوقود

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أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في السولار.


ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية ، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.


أكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و١١٤ في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.


يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار اعتباراً من صباح اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ورؤية 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

انتظام حركة المرور في القاهرة
انتظام حركة المرور في القاهرة
انتظام حركة المرور في القاهرة
انتظام حركة المرور في القاهرة
انتظام حركة المرور في القاهرة

المصرى اليوم

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