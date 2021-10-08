أخبار عاجلة

قرض يصل إلى مليون جنيه.. و قرض أصحاب المعاشات من 3 بنوك -
عاطل يجمع 800 الف جنيه استرلينى من تجارة العملة -
باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو) -
32 قتيلًا و53 جريحًا في 3 انفجارات استهدفت مسجدًا بأفغانستان -
«المحامين»: «شمال القاهرة» توقع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية -
الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بأوسيم -
«محامين المنوفية»: النقابة العامة تحملت نفقات تجديد غرفتي «السادات» و«منوف» -
وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس هيئة التنسيق الحضاري دور الجامعات في وضع الهوية البصرية للمحافظات -
«ببتدي م الزيرو».. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة -
فيفا يساعد في إجلاء لاعبي كرة قدم من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا

Print
اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اندلع حريقًا في الاستاد الوطني في أندورا قبل مباراة أمام منتخب إنجلترا في تصفيات لكرة القدم، وذلك وفقًا لشبكة سكاي سبورتس.

ونشرت سكاي مقاطع تظهر كابينة البث التلفزيوني في جانب الملعب التي تتوسط مقاعد الفريقين والنيران تشتعل فيها مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات لكن الحريق يثير مخاوف من احتمال تأثر المباراة لأن النيران كانت بجوار أرضية الملعب الذي يغطيه العشب الصناعي.

وقالت سكاي إن رجال الاطفاء وصلوا إلى الملعب لإخماد النيران لكن الكابينة تعرضت لأضرار بالغة قد تؤثر على التغطية التلفزيونية للمباراة.

وتدرب لاعبو إنجلترا في الملعب الذي يسع 3300 مشجع قبل ثلاث ساعات فقط من اندلاع الحريق، فيما و=لم يتضح حتى الآن سبب الحريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو)

باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو)

باحث حقوقي عن حادث ميكروباص الساحل: السوشيال ميديا سلاح بمنتهى الخطورة (فيديو)

باحث حقوقي عن حادث ميكروباص الساحل: السوشيال ميديا سلاح بمنتهى الخطورة (فيديو)

باص موسيقي يتنقل في قطاع غزة لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال... فيديو وصور

باص موسيقي يتنقل في قطاع غزة لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال... فيديو وصور

«إن مديتش ده للجونة هديه لمين».. مايا دياب تعلق على إطلالتها في افتتاح المهرجان (فيديو)

«إن مديتش ده للجونة هديه لمين».. مايا دياب تعلق على إطلالتها في افتتاح المهرجان (فيديو)