اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا

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اندلع حريقًا في الاستاد الوطني في أندورا قبل مباراة أمام منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك وفقًا لشبكة سكاي سبورتس.

ونشرت سكاي مقاطع فيديو تظهر كابينة البث التلفزيوني في جانب الملعب التي تتوسط مقاعد الفريقين والنيران تشتعل فيها مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات لكن الحريق يثير مخاوف من احتمال تأثر المباراة لأن النيران كانت بجوار أرضية الملعب الذي يغطيه العشب الصناعي.

وقالت سكاي إن رجال الاطفاء وصلوا إلى الملعب لإخماد النيران لكن الكابينة تعرضت لأضرار بالغة قد تؤثر على التغطية التلفزيونية للمباراة.

وتدرب لاعبو إنجلترا في الملعب الذي يسع 3300 مشجع قبل ثلاث ساعات فقط من اندلاع الحريق، فيما و=لم يتضح حتى الآن سبب الحريق.