الإعلان عن الفائزين خلال حفل الختام اليوم.. «القومى للمسرح» يُسدل الستار على دورته الـ14

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تختتم فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومى للمسرح، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، مساء اليوم، والذى بدأت فعالياته فى 27 سبتمبر، بمشاركة 33 عرضًا مسرحيًا، وبتكريم 10 نجوم من رواد المسرح المصرى فى مجالات مختلفة خلال حفل افتتاحه ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وهم اسما الفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، واسم الفنان الراحل عبدالله غيث، بالإضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبدالغفور، والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والفنان القدير سامى مغاورى، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل، والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.

عدد من الفعاليات والعروض المختلفة اختتم بها المهرجان القومى للمسرح دورته الـ 14، حيث يكون اليوم السبت هو حفل الختام وتوزيع جوائز المهرجان.

فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومى للمسرح

وتضمنت العروض والفعاليات الأخيرة للمهرجان، عرض «جنة هنا» للمخرج محمد صابر، والذى عُرض بقاعة زكى طليمات مسرح الطليعة، من بطولة عبير الطوخى، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان محمد دياب، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركى حسن شحاتة، ديكور وأزياء مى زهدى، من تأليف صفاء البيلى، وإخراج محمد صابر، وكذلك عرض «أنا اسمى أوسكار» للمخرج أحمد رجائى، على مسرح متروبول، بالإضافة إلى «إيزيس» إخراج كريمة بدير، على مسرح الجمهورية.

كما عُرض «ملحمة السويس» إخراج محمد زكى، على مسرح النهار، و«سالب واحد» للمخرج عبدالله صابر بالمعهد العالى للفنون المسرحية،، و«مسيرة فى الغابة» للمخرج فادى أحمد، على مسرح العرائس، بالإضافة إلى «قاع» على مسرح السلام، إخراج محمد مرسى، وكذلك «لا حقيقة عند بوابة راشومون» إخراج كريم شهدى، على مركز الإبداع بدار الأوبرا.

فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومى للمسرح

وتضمنت العروض أيضًا، «كهف رام» للمخرج حسن سعد، بقاعة صلاح جاهين، و«النداهة» للمخرج ريهام عبدالرازق، بمركز الجيزة الثقافى، بالإضافة إلى ورشتى التأليف المسرحى للكاتب الكبير بهيج إسماعيل، والمكياج للفنان إسلام عباس.

وشاركت عدد من الجهات ضمن فعاليات الدورة الـ 14، إذ شارك البيت الفنى للمسرح بـ٥ عروض ضمن الفعاليات، وهى «فريدة» للمخرج أكرم مصطفى، و«أحدب نوتردام» إخراج ناصر عبدالمنعم، و«قاع» للمخرج محمد مرسى، و«جنة هنا» إخراج محمد صابر، و«dogs» للمخرج كمال عطية.

فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومى للمسرح

وجاء المسرح المستقل بـ٥ عروض هى «هنا القاهرة» للمخرجة رشا الجمال، و«التجربة الدنماركية» للمخرج صلاح إيهاب، و«وفاة بائع متجول» للمخرج سعيد مدكور، و«اسمى أوسكار» إخراج أحمد رجائى، و«مسيرة فى الغابة» للمخرج فادى أحمد.

وشارك دار الأوبرا بعرض «إيزيس» إخراج كريمة بدير، ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بعرضى «تغريبة بنت الزناتي» إخراج منار زين، و«كهف رام» إخراج حسن سعد.

ونافست الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ٥ عروض هى «أه كارميلا» إخراج أشرف على، و«الظل» للمخرج سامح الحضرى، و«النداهة» إخراج ريهام عبدالرازق، و«مهاجر برسبان» إخراج جمال ياقوت، و«كيفين» للمخرج حسام عادل.

فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومى للمسرح

كما شارك مسرح الهناجر بعرضين، «المسيرة الوهمية» إخراج طارق الدويرى، و«ديجافو» للمخرج أحمد فؤاد، بينما صندوق التنمية الثقافية يشارك بـ٣ عروض هى «مشعلو الحرائق» إخراج محمد مرسى، و«لا حقيقة عند بوابة راشمون» للمخرج كريم شهدى، و«لكنها تدور» إخراج عمرو صلاح الدين.

وشاركت النقابات ومنظمات المجتمع المدنى بعرض واحد هو «ملحمة السويس» إخراج محمد زكى، بينما تشارك وزارة الشباب والرياضة بعرضى «أحداث لا تمت للواقع بصلة» إخراج محمد طنطاوى، و«الجانب الآخر» إخراج هانى رابح، والبنوك والشركات تشارك بعرض «الصندوق الأسود» إخراج صلاح العالى، وشارك المسرح الجامعى بعرضى «قابل للكسر» للمخرج لبيب عزت، و«سالب صفر» إخراج إسلام خالد.

فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومى للمسرح

وشارك المعهد العالى للفنون المسرحية بعروض هى «سالب واحد» للمخرج عبدالله صابر و«برنتانيا» للمخرج مينا لويز و«أحدهم» للمخرج محمد عماد، ومن المسرح الخاص شارك فى المسابقة عرض واحد بعنوان «أنا مش مسؤول» إخراج محمد جبر.

وتضمنت فعاليات الدورة الـ14 عددا من الفعاليات والندوات والمحاور الفكرية جلسات فكرية مكونة من 3 محاور فكرية وهى المسرح الشعرى من القصيدة العمودية إلى الشعر الحديث، وكذلك «نصوص المسرح الغنائى بين الرافد الأجنبى والأصول المصرية»، بالإضافة إلى «التراجيديا من الترجمة والاقتباس إلى التجربة المصرية»، وجلسة أخرى تضمنت محورين فكريين، هما الكوميديا (النص الكوميدى من المصدر الأجنبى إلى النص المصرى)، والميلودراما (من الغنائية إلى مسرح الدم والدموع)، بالإضافة إلى عدد من الندوات التكريمية وتوقيع كتب للمكرمين، من بينهم الفنانون، أشرف عبدالغفور، إلهام شاهين، سامى مغاورى، فاروق فلوكس، وعدد من الكتاب والنقاد.

فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومى للمسرح

وضمت فعاليات دورة «الكاتب المصرى»، 4 ورش فى مجالات الإخراج والتمثيل والتأليف والمكياج قدمها خبراء فى كل مجال، حيث قدم ورشة الإخراج المسرحى المخرج الكبير عصام السيد، أما ورشة المكياج المسرحى فقدمها الماكيير إسلام عباس، وورشة التأليف المسرحى يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، أما ورشة التمثيل فقدمها الفنان والمخرج أحمد مختار، وعقدت جميع الورش بالمجلس الأعلى للثقافة بقاعات التدريب وقدمت مجانا للمواهب فى كل مجال.

فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومى للمسرح

عدد من الأسماء تضمنتها لجان التحكيم المختلفة بالمهرجان فى دورته الـ14، حيث تشكلت لجنة تحكيم العروض المسرحية، والتى يرأسها الدكتور الفنان الكبير أحمد حلاوة، وبعضوية كل من الموسيقار على سعد، والفنان مفيد عاشور، والفنان وليد عونى، والكاتب السيد محمد على، ومهندس الديكور أيمن أنور، والمخرج محمد عمر، ومقرر اللجنة محمد البنان.

وتضمنت لجنة تحكيم المقال النقدى د. محمد شيحة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من الدكاترة أحمد مجاهد، سامية حبيب، خالد الطويلة مقرر اللجنة.