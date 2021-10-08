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حصد 23 جائزة دولية.. «الست» أفضل فيلم قصير من مهرجان «كيبودو» للسينما الإفريقية

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حصد 23 جائزة دولية.. «الست» أفضل فيلم قصير من مهرجان «كيبودو» للسينما الإفريقية حصد 23 جائزة دولية.. «الست» أفضل فيلم قصير من مهرجان «كيبودو» للسينما الإفريقية

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رفع الفيلم السودانى القصير «الست» للمخرجة سوزانا ميرغنى، رصيده من الجوائز لـ 23 جائزة دولية، وضعته على رأس قائمة أفضل الأفلام العربية القصيرة لعام 2021، وأصبح ضمن أهم المرشحين للمنافسة فى جوائز الأوسكار بعدما فاز بجوائز من 3 مهرجانات مؤهلة للمشاركة فى الأوسكار، وأحدث جوائزه التى حصدها مؤخرا هى جائزة SUDU لأفضل فيلم قصير من مهرجان كيبودو للسينما الإفريقية.

وعبر نشرته صفحة المهرجان على فيسبوك، شكرت المخرجة سوزانا ميرغنى إدارة المهرجان على الجائزة، وقالت: «ﻟﻘد ﺻﻧﻌﻧﺎ هذا الفيلم ﻣﻊ طاقم ﺳودانى ﺑﻧﺳﺑﺔ (99٪) وﻟﺑﻧﺎنى ﺑﻧﺳﺑﺔ (1٪)، وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم فى اﻟﺳودان ﺑدأت فى الازدهار ﺑﻌد ﻋﻘود ﻣن اﻟﺣظر والإهمال، اﻟﺳودان بلد ﯾﻔﯾض بالمواهب، ولكن هناك ﻓرﺻﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ لإظهارها، ونتمنى أن تستمر مسيرة الفيلم الناجحة فى المهرجانات الدولية».

ويحكى الفيلم قصة «نفيسة» الفتاة السودانية التى تبلغ من العمر 15 عاما وتعيش فى قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى «بابكر»، لكن أهلها رتبوا لها زيجة بالشاب «نادر»، وهو رجل أعمال يعيش فى الخارج، أما جدتها- وهى الآمرة الناهية فى القرية- فهى الأخرى رسمت خططاً خاصة لحياة «نفيسة».

ويقدم فيلم «الست» قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو فى قاعه، مسلطاً الضوء على طرفىّ السلاسل الاجتماعية والتغيرات التى تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات.

ومن أهم الجوائز الذى فاز بها الفيلم ومخرجته، أفضل مخرجة من مهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة، وفى مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة أجمعت لجنة التحكيم على اختياره كأفضل فيلم قصير، وسبقها جوائز اختيار الجمهور ولجنة التحكيم لأفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان الفيلم العربى فى تورونتو.

المصرى اليوم

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