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بسبب ظروف كورونا.. لجنة تحكيم «شاعر المليون» تقابل مشاركين فى «عمان» عبر الاتصال المرئى

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بسبب ظروف كورونا.. لجنة تحكيم «شاعر المليون» تقابل مشاركين فى «عمان» عبر الاتصال المرئى بسبب ظروف كورونا.. لجنة تحكيم «شاعر المليون» تقابل مشاركين فى «عمان» عبر الاتصال المرئى

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قابلت لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» فى موسمه العاشر وعلى مدى يومين الشعراء المتواجدين فى المملكة الأردنية الهاشمية عبر تقنية الاتصال المرئى المباشر، من مسرح شاطئ الراحة فى أبوظبى.

وقال عيسى سيف المزروعى، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات الثقافية والتراثية بأبوظبى، إن أبوظبى رغم ظروف أزمة كورونا التى يشهدها العالم، تواصل بث روح الأمل ومد الجسور فى موسم استثنائى وظفت فيه التقنيات الحديثة لمواجهة «كورونا» بطريقة إبداعية استطاعت خلالها أن تذلل التحديات عبر فتح نوافذ أخرى بمقابلة المشاركين أينما كانوا لاحتواء مواهبهم ونسج آمالهم، وتطوير أدوات الرقمنة لمحتوى الشعر النبطى وتوثيق مخرجاته ليكمل برنامج شاعر المليون مسيرته التى استطاع خلالها احتضان متذوقى الشعر النبطى.

كما أوضح المزروعى أن البرنامج يأتى ضمن رؤية اللجنة الرامية إلى المحافظة على الموروث الثقافى وصونه ونقله للأجيال المتعاقبة، ودعم الحركة الشعرية فى الوطن العربى، ويعكس اهتمام وتطلعات إمارة الشعر «أبوظبي» ودورها فى دعم مختلف الجوانب الثقافية والأدبية وتقديم المتميزين.

وتضم لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون فى عضويتها كلا من سلطان العميمى، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، واللجنة الاستشارية المكوّنة من بدر الصفوق وتركى المريخى.

وقال سلطان العميمى، مدير أكاديمية الشعر عضو لجنة تحكيم البرنامج، «انطلقت مقابلات أولى جولات شاعر المليون فى موسمه العاشر، وهى جولات عن بعد تجرى لأول مرة فى هذه النوعية من المقابلات فى ظل ظروف استثنائية صحية تحيط بالعالم أجمع، ولقد تم الإعداد لهذه المقابلات بشكل جميل حيث إن هناك استديو موجودا فى كل دولة من الدول التى توجد فيها المقابلات، بعدما تم استلام مشاركات هذه الدول، فلقد كانت المشاركات جميلة ومميزة ونوعية، وتضمنت عددا كبيرا من المواهب الشابة وأيضا شعراء شاركوا من المواسم الماضية».

المصرى اليوم

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