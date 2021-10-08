«المؤتمر الـ13 لمرضى السكر» يُحذر من العادات الغذائية السيئة وينصح بـ«الكشف المبكر»

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أكد المؤتمر الوطني الثالث عشر لمرض السكر «DIAEGYPT 2021» المنعقد في القاهرة من 6- 8 أكتوبر 2021، تحت شعار «سد الفجوة بين المعرفة والممارسة في إدارة مرض السكري»، برئاسة الدكتور صلاح شلبايه أستاذ الباطنة والسكر، على ضرورة إجراء التحاليل الطبية كل فترة للتأكد من سلامة معدلات السكر بالدم لدى الأشخاص العاديين، وأنها في المعدلات الطبيعية وضرورة مراعاة العادات الغذائية السليمة لتجنب إصابة الجسم بالسكر، فقد يُصاب الإنسان بالسكر دون أن يدرى وبشكل مفاجئ إذا لم يكون هناك متابعة جيدة للنسب الأمنة للسكر في الدم .

وثمن المؤتمر الذي يعقد تحت مظلة «الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم» برئاسة الدكتور محمد خطاب، دور المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والتى ساهمت في الكشف على أكثر من ٥٥ مليون شخص وتقديم العلاج مبكرا لمرضى السكر، أو تنبيه من لديهم فرص للإصابة بالسكر سواء وراثيا أو من خلال العادات الغذائية السيئة، خاصة ممن يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

ونبه المشاركون في المؤتمر، على مرضى السكر أو من لديهم سكر غير منتظم، بضرورة الذهاب للتطعيم وأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية، وقال الدكتور خليفة محمود عبدالله استاذ الباطنة والسكر بجامعة اسكندرية، أنه يجب على مرضى السكر الإسراع بخذ مصل الانفلونزا الموسمية خلال شهر أكتوبر الحالى، للحماية من فيروس الانفلونزا الذي ينتشر في فصل الشتاء ويتسبب في وفات مئات الآلاف من البشر سنويا، خاصة وأن الانفلونزا هي من أخطر الفيروسات والتطعيم ضدها يساعد مرضى السكر على تقوية جهاز المناعة لديهم بما يمنع مضاعفات الانفلونزا.

وتابع: أنه في حال أصيبوا بها ونفس الأمر بالنسبة لفيروس كورونا خاصة أن الأبحاث أوجدت علاقة بين الإصابة بكورونا وتدهور حالة المصابين بالسكر أو الخروج من فيروس كورونا بإصابات بالسكر ولذلك فالوقاية وتدعيم جهاز المناعة مع العادات الصحية والغذائية السليمة تساهم في الحفاظ على صحة الإنسان .

«المؤتمر الوطني الـ13 لمرضى السكر»

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم الابراشى استاذ الباطنة والسكر بجامعة القاهرة والعميد الأسبق لمعهد السكر، أهمية الكشف والتحليل المبكر لمعدلات السكر، خاصة أنه يجب أن يقوم الإنسان بشكل دوري بقياس معدلات السكر والتحليل، خاصة أن كثير من المصابين بالسكر تكون إصابتهم بدون أعراض، وأن هناك أشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بالسكر منها التقدم في السن وزيادة الوزن ومن لديهم تاريخ وراثى في العائلة للإصابة بالسكر، خاصة وأن السكر يتسبب في أمراض أخرى وله تأثيرات على الكلى والقلب، والأفضل الحفاظ على صحة الإنسان بعيد عن مرض السكر، ولذلك يجب التوعية من المرض إعلاميا وعدم اللجوء لغير المتخصصين أو استقاء معلومات خاطئة عن المرض وعلى الأشخاص العاديين المبادرة بالتحليل للسكر فاطر وصايم .

من جانبه نصح الدكتور صلاح شلبايه رئيس المؤتمر الثالث عشر للسكر، بضرورة أن يقوم كل شخص تجاوز سن الأربعين بضرورة فحص السكر وعمل تحاليل سكر صائم، ويتابع الرقم إذا تخطي الرقم (١٠٠) فلابد أن يراجع الطبيب ويلاحظ الأعراض الأخرى المرتبطة بالموضوع سواء العطش المستمر أو نزول الوزن بشكل مفاجئ بدون سبب ومبرر وكلها أشياء تنبه الشخص أن هناك شىء غريب حدث .

وأشار الدكتور شلبايه، أن هناك مابين ٩ إلى ١٠ مليون مصاب بالسكر في مصر، ومعظمهم يكون من النوع الثاني في حين ١٠٪ من المرضى منهم من النوع الأول الذي يجب أخذ لازم أنسولين في حين أن العلاجات الأخرى لا تستخدم الأنسولين لأنها لا تعمل على البنكرياس ولكن بعضها يساعد في أن يتم انزال السكر في البول ويساعد على تنظيم السكر لكى يتعايش معه الشخص دون أضرار أو تفاقم لتبعات المرض على الجسم .

ومن جانبه أكد الدكتور نبيل الكفراوى أستاذ السكر والباطنة بجامعة المنوفية، أن تشخيص الإصابة بالسكر لأى شخص يجب أن تكون بعد إجراء التحليل صائم للشخص لمدة من 8 – 10 ساعات على الأقل، وتكون النسبة لا تزيد عن ١٠٠ للسكر وتحليل الفاطر بعد الأكل بساعتين ولا تزيد النسبة عن ١٤٠، ويتم إعادة التحليل أكثر من مرة بما يعنى أن أي زيادة عن ١٠٠ الصيام والزياة عن ١٤٠ بعد الفطار وحتى ٢٠٠ تؤكد أن الشخص دخل مرحلة الخطر والأصابة بالسكر.

وتابع: التحليل التراكمى لا يزيد عن 6.5 ولذلك لا تنتظر أن تظهر الأعراض فكثير من مصابى السكر لا تظهر عليهم الأعراض إلا بعد تسجيل ٥٠٠، ولذلك فإن الأفضل والصحي أن يكون السكر أقل من ١٠٠ في الصيام و١٤٠ في الفطار، هو طبيعى ومن لديهم الفرص للإصابة يكون أعلى من ١٠٠ وحتى ١٢٦ صائم وفوق ١٤٠ وحتى ٢٠٠ لديهم قابلية للإصابة بالسكر أو في طريقهم للإصابة وأعلى من ٢٠٠ يشخص أنه مصاب بالسكر ويجب أن يمشى على برنامج علاجى .

المؤتمر الذي ينعقد على مدار ثلاث أيام، ويضم البرنامج العلمي مناقشات عدة للأبحاث الحديثة عن مرض السكر وعلاقته بالأمراض الأخرى، ومضاعفاته وكيفية اكتشافها مبكرا وكيفية التعامل معها، كيفية الوقاية من مرض السكر نفسه الوقاية من مضاعفاته.

وستشارك لجنة متميزة من الخبراء الدوليين في مجال مرض السكري والغدد الصماء أبحاثهم وخبراتهم خلال هذا المؤتمر التي ستؤثر على التجارب السريرية علاوة على ذلك فأن هناك مشاركة متميزة من أساتذة الباطنة والسكر في مصر منهم الاستاذ الدكتور صلاح شلباية استاذ امراض الباطنة والسكر بجامعة عين شمس رئيس المؤتمر، والدكتور إبراهيم الإبراشي أستاذ امراض السكر والباطنة بجامعة القاهرة، والدكتور هشام الجيار عضو مجلس إدارة بالجمعية، والدكتور شريف حافظ رئيس المؤتمر الشرفي .

وأكد الدكتور محمد خطاب رئيس الجمعية المصرية للسكر والدهنيات أن الجمعية تشجيعا لشباب الأطباء قامت على هامش المؤتمر بتنظيم مسابقة لأفضل بحث علمى عن السكر وسيفوز فيها افضل ١٥ بحث علمى بجوائز تزيد عن ١٠ آلاف جنيه لكل بحث فائز مشيرا إلى أن مصر لديها خبراء ونرى لهم مشاركات متميزة في المؤتمرات الدولية ولذلك نحاول عمل تواصل بين الأجيال بدعم شباب الأطباء بما يساهم في صقل خبراتهم وبما يعود على البحث العلمى والطبى في مصر .