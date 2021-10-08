تعرف على أهم رسائل رئيس «النواب» في بداية دور الانعقاد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثانى له بداية الاسبوع الجارى، وبدا المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس اولى الجلسات بعدة رسائل وجهها للنواب وللشعب وللرئيس والقوات المسلحة في ذكرى حرب اكتوبر .

و قال «جبالى» في اولى رسائله: «مجلس النواب يؤيد ويشيد بالسياسات الحكيمة والمتوازنة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فمصر استردت بفضل رشد سياساته مكانتها الدولية والإقليمية، كما استطاع بخطواته الواعية حفظ هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية».

واضاف: «ندعم ونبارك إطلاق الرئيس للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والرئيس السيسي خاض معارك تطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر، تليق باسمها وتاريخها، فالمرحلة السابقة رغم قصرها شهدت انجازات عديدة يقوم على كل منها شاهد ودليل»..

وتابع: «الرئيس السيسي يضع نصب عينيه بناء الاقتصاد والتنمية، واستطاع مواجهة المشكلة الاقتصادية باتباع أسلوب المصارحة والمكاشفة بالحقائق مع الشعب»الشريك الأساسي«في عملية البناء والتنمية» .

وقال موجها تهنئة للقوات المسلحة :«القوات المسلحة الباسلة أكدت في حرب أكتوبر أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير وأن النصر يصنعه الأبطال».

واضاف موجها حديثه للنواب «:» تحية إعزاز وتقدير لكم نواب الشعب «أغلبية ومعارضة» على اسهاماتكم ومشاركتكم البناءة والموضوعية والتي أسفرت عن إقرار عدد مهم من التشريعات خلال دور الانعقاد السابق، وحققتم طفرة عظيمة في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط للترشيد لا التنديد«.

وتابع :«نحن حريصون على هيبة وتقاليد مؤسستنا التشريعية العريقة.. فما تشهده قاعة المجلس من حوار ومناقشات تقوم على احترام الدستور والقانون واللائحة والنظام».

و قال: «ينتظركم نواب الشعب عملاً جاداً.. فليضع المجلس يده في يد المؤسسات الدستورية الأخرى ونحن نصوغ الأهداف القومية في استراتيجية ثابتة تكون موضعاً للرضا العام، لنبني وطناً عزيزاً يفيض بالخير والاستقرار»..