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افتتح الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مسجد الشيخ زايد بالكيلو ٥٢ الساحل الشمالي، التابع لإدارة أوقاف برج العرب، اليوم الجمعة، وأدى خطبة الجمعة به عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، تحدث فيها عن فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام.

وأكد وكيل الوزارة، أن الحرب شرعت في الإسلام لرد الظلم والعدوان، فالإسلام ليس متشوقا للقتال ولا لسفك الدماء، بل إنه يكف عنها ما وجد إلى ذلك سبيلا فالإذن بالقتال ضيق ومحدود ومشروط، حيث يقول الحق سبحانه: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) ،ويقول تعالي: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، ويقول (عزوجل): (وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)،ويقول نبينا (ﷺ): (لَا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا).

وثمن «خشبة» جهود مديري الإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، كما أثنى على التزام الرواد بالإجراءات الاحترازية مما يؤكد على وعي الجميع وإدراكهم لخطورة هذه المرحلة.

افتتاح مسجد الشيخ زايد الجديد في الإسكندرية (صور)

افتتاح مسجد الشيخ زايد الجديد في الإسكندرية (صور)

افتتاح مسجد الشيخ زايد الجديد في الإسكندرية (صور)