الأهلي يكشف مصير موسيمانى في الموسم المقبل .. وقيمة الشرط الجزائي

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كشف مصدر مقرب من ادارة النادى الأهلي عن دخول الادارة في مفاوضات رسمية، مع بيتسو موسيماني، من أجل تمديد تعاقده لموسم واحد .

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي فتحت خط مفاوضات مع موسيماني من أجل الاتفاق على بنود التجديد، وأوضح أن هناك تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين في ظل ترحيب الجنوب أفريقي بتمديد عقده ومواصلة حصد البطولات .

وعلمت «المصري اليوم» ان ادارة النادى طالبت المدير الفنى بعدم وضع شرط جزائي بين الطرفين في حالة فسخ التعاقد وأن يكون بالتراضي وهو ما وافق عليه موسيمانى في نهاية الجلسة بعد الحصول على موافقة وكيل أعمال وزوجته المتواجدة في الجلسة .

وينتهي تعاقد موسيماني مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، وترغب إدارة الأحمر في الإبقاء على المدير الفني لمزيد من الاستقرار.