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يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس

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السيسي يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقي «القاهرة الإسماعيلية» والسويس

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تفقد الرئيس عبدالفتاح بعد ظهر اليوم الجمعة العمل بامتداد طريق وصلة ام القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة / الإسماعيلية وطريق القاهرة / السويس حتي طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، وباجمالي قطاعات بطول ١٠٢ كم.

وصرح للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن طريق ام القمر يهدف إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الاخري مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

كما تفقد الرئيس كذلك الكوبري المار اعلى تقاطع طريق ام القمر مع طريق القطامية / العين السخنة، وقد توقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع جاء بها: «خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في انشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين».

المصرى اليوم

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